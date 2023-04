Aviso del Nápoles sobre el futuro de Kvaratskhelia al Real Madrid y los otros grandes de Europa

Khvicha Kvaratskhelia se ha convertido en la gran estrella de la Serie A durante su primera temporada en el SSC Nápoles. El equipo sureño es el favorito para ganar el Scudetto este curso 2022/2023 y, además, continúan en la lucha por conquistar la UEFA Champions League.

El extremo georgiano se ha destapado como uno de jugadores a tener en cuenta para el futuro y eso no ha pasado desapercibido para los grandes de Europa. En especial para un Real Madrid al que el propio futbolista le ha ido lanzando guiños en los últimos meses.

Sin embargo, en el Nápoles no están dispuestos ni siquiera a negociar por él. Así lo ha confirmado un Aurelio De Laurentiis que no ha ocultado su enfado al ser preguntado por el futuro de su jugador durante un evento organizado por la Lega Serie A en el Salón de Honor del Comité Olímpico.

Khvicha Kvaratskhelia, con el SSC Nápoles en un entrenamiento Agn Foto / Lps Via Zuma Press Wire / Dpa

"¿Qué renovación? ¿Van a dejar de tocar los huevos? Los contratos los hacen dos partes, y hemos firmado para cinco años, no uno solo", ha señalado un De Laurentiis que sabe que tiene a Kvaratskhelia muy bien atado, con contrato hasta junio de 2027 y sin cláusula de rescisión.

Aunque si el Real Madrid se pone de por medio... tanto el futbolista como su familia han ido dejando claro que, el bautizado como 'Kvaradona' por los aficionados del Nápoles, es madridista desde que era pequeño y que su gran sueño es vestir la camiseta blanca y triunfar en el Santiago Bernabéu.

Scudetto

De Laurentiis también se ha referido a esa ventaja que el Nápoles tiene para conquistar este curso el Scudetto: "Igual nos estamos gafando hablando tanto de Scudetto. Hay que ver cuándo llega, los napolitanos ya han comenzado a celebrar y yo estoy muy preocupado, porque soy supersticioso. Me parece una locura, pero es parte del calor napolitano al que estoy acostumbrado desde niño".

Además, después de hablar sobre los aficionados, lo ha hecho de los últimos altercados que se han producido en su estadio: "Llevamos 50 años con este problema, hasta que no se introduzcan leyes como las de Thatcher seguiremos igual. Hay delincuentes a los que se les permite entrar en el estadio".

Por último, no se ha olvidado de mandar un dardo a jugadores como Mertens o Insigne, aunque sin nombrarlos: "No tuvimos dificultad en quitar a las ovejas negras. Se puede llegar al final del contrato y decir, ya que nunca te sentiste napolitano ni azzurro, es mejor que te marches. Berlusconi confesó que intentó fichar a Maradona y ambos se miraron a la cara pensando que no podía ser. Aquellos son hombres de verdad, pero de esos quedan pocos. Ahora somos un cuerpo único, 11 o 22, no tres, cuatro, cinco o uno. Todos juegan para todos".

