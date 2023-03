Ancelotti, ante el primer Clásico tras el 'caso Negreira': "No creo que ahora haya corrupción"

Este jueves llega la ida de semifinales de la Copa del Rey. Real Madrid y FC Barcelona se enfrentan en el Santiago Bernabéu a las 21:00 hora. Será el tercer Clásico de la temporada tras el disputado en Liga con victoria para los blancos y el de la final de la Supercopa de España que cayó del lado azulgrana.

Ahora, los dos grandes del fútbol español se miden en una tercera competición, la Copa del Rey, y con un billete para la gran final en juego. Carlo Ancelotti ha comparecido en rueda de prensa para analizar la actualidad de su equipo antes de un duelo que puede ser trascendental para el devenir del curso.

Los blancos llegan con algunas bajas notables como las ausencias de David Alaba y la de Ferland Mendy. No obstante, el técnico italiano recupera a una gran baza en el ataque: Rodrygo Goes. El brasileño se ha recuperado a tiempo de sus problemas musculares y estará en El Clásico.

El Clásico

"Tenemos la ilusión de jugar este partido, que es de los más bonitos de jugar para el futbolista. Nos falta poco para llegar a una final. Hay muchas cosas para disfrutar este momento y aprovechar lo mejor".

'Viniciusdependencia'

"Vinicius, por el hecho de ser uno de los mejores el mundo, determina nuestros partidos a nuestro favor. Tener dependencia de él es normal porque es uno de lo mejores jugadores que tiene el fútbol".

[Rodrygo y Ansu Fati se recuperan de sus lesiones y se apuntan a El Clásico]

Clásico de Supercopa

"Nos faltó compromiso, contundencia, tuvimos errores individuales. Si los repetimos, nos afectará. Pero no creo que se repitan. Estamos cerca de ganar una competición".

Vinicius vs. Araújo

"No vamos a cambiar. Araújo es un defensa muy fuerte y será un enfrentamiento entretenido. Vinicius puede ganarle".

Hazard sin minutos

"Hazard está bien, se está entrenando y quiere tener minutos y puede tenerlos en los próximos partidos. Rodrygo se ha entrenado hoy y parece que está bien".

Estado de Tchouaméni

"Tchouameni está bien, ha recuperado su condición y puede ser titular sin problemas. Camavinga lo está haciendo muy bien y está genial tener dos jugadores de este nivel".

Carlo Ancelotti dirigiendo el entrenamiento del Real Madrid EFE

Primer Clásico tras el 'caso Negreira'

"En este momento, no creo que haya corrupción. Ya lo dije antes, en este momento".

Mensaje de Benzema

"No sé qué ha hecho Karim. Le agradecemos por ayudarnos a ganar los títulos del año pasado y ojalá le podamos agradecer también títulos este año. Tener a Karim significa estar más cerca de los títulos".

Rüdiger

"Siempre está concentrado y focalizado. El otro día pudo manejar el balón mejor, pero con él, el equipo es mucho más sólido defensivamente".

Sin Kroos ni Modric

"Puede ser. Lo veréis mañana, pero son partidos en los que necesitas muchas cosas: personalidad, energía... Puede ser que por la energía Kroos no esté en el once, pero lo puede estar por la personalidad y el coraje necesarios para este tipo de partidos. Tenemos que evaluar todo esto. Para dejar fuera a jugadores de este nivel...".

Revancha de Supercopa

"Tenemos que tener una revancha por la Supercopa. Estamos cerca de un título, y cuando este equipo está cerca de un título... la caldera sube de temperatura".

Una buena temporada

"Hasta ahora, comparado con el año pasado tenemos dos puntos menos. A estar alturas ya habíamos perdido en Copa del Rey. Estamos donde merecemos estar. Es un momento muy importante de la temporada. Cuando llegas así a marzo, compitiendo en todas las competiciones... Vamos a competir a ver si podemos ganar algo".

Premios del The Best

"No es demasiado importante. Ha contado mucho el Mundial y Argentina fue campeón merecido. Es normal que Messi, Dibu Martínez y Scaloni hayan ganado".

Camavinga, titular

"Todavía, después de ocho meses de temporada, no sé quién sería titular. No sé los onces titulares, de verdad. Tengo que elegir a los once mejores para cada partido, pero no sé cuál es mi once titular. No lo sé".

Importancia a la Copa

"Esta es una competición que al principio no es la más importante, pero si llegas a semifinales pasa a ser importante. Con un título cerca, es importante".

Clásico de Liga

"Esta es una competición distinta, en 270 minutos puedes ganar un título importante. LaLiga es otra competición y la Champions otra más".

Sus tres para el The Best

"No me han llamado la atención los nominados, es bastante normal. Los tres primeros tienen un nivel extraordinario. ¿Mis tres? No puedo. Pero son del Madrid, por cierto...".

Noquear al Barça

"Lo he dicho, es una competición distinta. Va a ser un partido entretenido, para disfrutar. Es un partido de 180 minutos para llegar a jugar una final, y ya está. ¿Cagómetro? No sé lo que es...".