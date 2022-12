Valladolid - Real Madrid, La Liga en directo | Última hora, resultado y estadísticas

Los once que elige Pacheta para jugar contra el Real Madrid son los siguientes: Masip; Fresneda, Joaquín, Javi Sánchez, Escudero; Roque Mesa, Monchu, Aguado; Iván Sánchez, Sergio León y Óscar Plano. El Yamiq, semifinalista con Marruecos en el Mundial, no está en la convocatoria, mientras que Gonzalo Plata, que fue eliminado en la fase de grupos, no está en el equipo titular.