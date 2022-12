Kroos estalla contra la selección de Alemania por su eliminación en el Mundial de Qatar

Alemania ha sido la gran decepción de la fase de grupos del Mundial de Qatar. Su eliminación ha supuesto un duro palo para todos en el país germano, incluido uno que es campeón del mundo y que en 2018 ya sufrió la misma debacle: Toni Kroos. El centrocampista del Real Madrid, retirado de su selección, ha analizado el equipo de Flick.

Kroos habla con sinceridad en una intervención en la plataforma de streaming Magenta TV. Muestra su desacuerdo por lo visto del equipo alemán, del cual esperaba mucho más de lo visto durante los tres partidos de grupos.

"Lo viví como jugador medio en activo todavía. Yo mismo estuve sentado allí hace cuatro años y medio, después de una eliminación en la primera ronda, y ahora sentí lo mismo. Ha sido otra gran decepción", señaló un Kroos claramente molesto por el papel de Alemania en el Mundial.

Dio alguna clave de lo que cree que ha fallado en la selección: "No tenemos un primer once bien ensayado y sólido, cómo ya ocurrió en la pasada Eurocopa. Es una 'pequeña enfermedad' que ya teníamos. Vas ganando 2-0 contra Inglaterra, recibes un gol y todo se derrumba. Lo mismo sucedió ante Hungría. Encajamos un gol y no tenemos respuesta".

Deja caer que Alemania no contaba con tantas estrellas como otras selecciones, pero sí las suficientes como para meterse en octavos: "Con nuestro equipo, definitivamente deberíamos pasar, entonces si Brasil nos elimina en cuartos de final, podemos decir, 'está bien, Brasil tenía quizás ocho jugadores de clase mundial, solo teníamos cuatro', pero no me digas que estamos fuera porque tenemos menos calidad que Japón".

El principal problema que ve Toni Kroos es que "en ningún momento tuvimos los automatismos para levantarnos" y asegura que ante Japón, tendrían que haberse centrado en "defender y ganar por la mínima".

"Tenemos líderes y jugadores que tienen carácter en el campo. Kimmich casi tiene demasiado carácter a veces. Lo mismo ocurre con Rüdiger, Manu [Neuer], Thomas [Müller] con su hambre, mentalidad y calidad, tienen lo que se necesita para liderar al equipo", explicó Kroos sobre la plantilla.

Mensaje de Rüdiger

Kroos habla de Antonio Rüdiger, su compañero en el Real Madrid, quien reconoció este viernes, un día después de la eliminación de Alemania del Mundial, que le llevará "algún tiempo digerir esto". "Simplemente una gran decepción...! Habíamos planeado tanto y terminamos decepcionándonos a nosotros mismos", afirmó Rüdiger en un mensaje publicado en sus redes sociales.

"No debemos buscar excusas para eso, sino cuestionarnos a nosotros mismos", aseguró el zaguero madridista, quien reconoció que "es frustrante al máximo y tampoco hay consuelo por el momento. De todos modos", añadió, "gracias a los que me apoyaron a mí y al equipo".

