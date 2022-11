Mbappé, otra decepción con el PSG y el temor a cruzarse con el Real Madrid: "A ver el sorteo..."

El PSG vuelve a estar en el bombo de los segundos de grupo en un sorteo de Champions League. El club parisino cumplió al ganar en la última jornada a la Juventus (1-2), pero no se esperaba que el Benfica golearía a domicilio al Maccabi Haifa (1-6) logrando la primera plaza por la diferencia de goles marcados fuera de casa. Kylian Mbappé no se lo podía creer.

El delantero del PSG tomó la palabra tras el partido en Turín en el que anotó un golazo. Analizó lo ocurrido en los micrófonos de RMC Sport: "Durante el partido no sabíamos cómo estaba el partido del Benfica. Al final intentaron varios miembros del staff técnico de advertirnos sobre el resultado del encuentro", dijo sobre la sorpresa que se llevaron al acabar el partido.

Mbappé quiso restarle importancia al hecho de no acabar primero en un grupo en el que eran claros favoritos: "No es algo grave acabar segundos, nos clasificamos a los octavos de final. Vinimos a hacer nuestro trabajo, no fue suficiente. Al final nos hemos clasificado, no importa ya", señaló. El problema es que lo más seguro es que le espere al PSG un duro cruce de octavos.

A Mbappé le preguntaron por el sorteo, que se celebrará este lunes 7 de noviembre. Podría emparejarle con el Real Madrid, club que ya le eliminó en los octavos de la pasada edición, vigente campeón de la Champions y protagonista del incendio que se formó con su renovación con el PSG el pasado mes de mayo.

Sin querer dar nombres, Mbappé se limitó a decir lo siguiente: "Veremos el sorteo y jugaremos para ganar". Nápoles, Oporto, Bayern Múnich, Tottenham, Chelsea, Real Madrid y Manchester City son los posibles rivales del PSG para octavos de final.

El sorteo del Real Madrid

La locura final en el partido del Benfica, con dos goles en los últimos minutos en terreno del Maccabi Haifa, arrebataron al PSG el liderato del Grupo H y dejan al equipo de Messi, Neymar y Mbappé como el rival también a evitar en octavos de final para el Real Madrid.

En la pasada edición ya fue el cruce de octavos para el equipo de Carlo Ancelotti y el primer capítulo de las remontadas en el estadio Santiago Bernabéu camino de la gran final donde derrotaron al Liverpool, otra amenaza en el sorteo tras acabar segundo clasificado del Grupo A por detrás del Nápoles.

España solamente ha metido a uno de sus cuatro equipos en los octavos de final, con el Barcelona y Sevilla cayendo, terceros, a la Europa League y el Atlético de Madrid eliminado tras su debacle final ante el Oporto. Inglaterra y Alemania son los países con más representantes con pleno de clasificados, cuatro, seguidos de Italia que metió en la siguiente ronda a tres representantes.

Los rivales que pueden quedar emparejados con el Real Madrid en octavos, todos los posibles salvo Leipzig con el que compartió grupo, son: Brujas, Liverpool, Inter de Milán, Eintracht de Frankfurt, Borussia Dortmund, AC Milán y PSG.

