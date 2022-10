Carlo Ancelotti: "De una derrota aprendes más que de diez victorias seguidas"

El Real Madrid viajó a Alemania con el reto de conseguir la primera plaza del grupo. La región de Sajonia esperaba y concretamente la ciudad de Leipzig. Sin embargo, el conjunto de Marco Rose se llevó una sorprendente victoria después de un partido brillante. Los goles de Gvardiol, Nkunku y Timo Werner fueron una losa demasiado pesada para el conjunto de Carlo Ancelotti.

Los blancos pagaron en exceso la recepción de dos goles a balón parado en los primeros minutos del partido. Eso rompió los esquemas del técnico italiano y propició que el RB Leipzig tuviera el partido que habían soñado. Poder defenderse y salir a la contra aprovechando la velocidad de sus delanteros.

Así lo vio un Carlo Ancelotti que analizó la derrota de su equipo rueda de prensa con la preocupación justa. Aseguró que de estos partidos se aprende, pero que no será él quien critique a un equipo que hasta ahora no había perdido ni un solo encuentro en lo que iba de temporada.

Errores a balón parado

"El partido ha entrado en la dinámica que ellos querían. Hemos tenido el control del partido, pero hemos sufrido con sus contras. Con dos goles a balón parado el partido se ponía donde querían ellos. La derrota molesta, pero no nos hace mucho daño. Tenemos otra oportunidad en el Bernabéu para ser primeros. Antes o después tenía que llegar. No voy a criticar a un equipo que lo ha hecho bien hasta ahora".

Una derrota 'positiva'

"De las derrotas se aprende más que de 10 victorias seguidas. Hemos tenido errores importantes. En el juego a balón parado somos muy contundentes y hoy fuimos vulnerables. No pasa nada, pero hay que mantener la atención siempre como cuando marcamos el 2-1. Tuvimos oportunidades para empatar, pero no se dio".

Buen nivel de Asensio

"Asensio ha jugado bien y ha sufrido como todos. Ha estado bien, ha dado la asistencia y ha hecho buen partido".

Mensaje a la plantilla

"No he notado exceso de relajación. No hemos estado atentos a balón parado cuando habitualmente somos más contundentes. A partir de ahí el partido se nos ha ido. Después hemos entrado y hemos estado cerca de empatar. No he visto ni falta de intensidad ni de actitud. Antes o después iba a llegar una derrota. Siempre duele, pero menos que en otros partidos. Tenemos otra oportunidad para ser primeros".

Aprender de los errores

"Con una derrota aprendes más que con diez victorias seguidas porque focalizas más en lo que no ha salido bien. Somos mejores de lo que hemos demostrado hoy, pero esto puede pasar. El partido lo hemos jugado de una forma que no queríamos. Queríamos estar en un bloque bajo y salir a la contra, pero ha sido al contrario. Nos han marcado dos y no quedaba otra".

Primera charla a la plantilla

"Cada uno ve las cosas de una manera y tiene su propia opinión".

Cambios en el once

"Teníamos bajas. Pero los que han jugado han cumplido. El error está en el principio del partido. Ellos se han puesto con doble ventaja y tenían el partido donde querían porque son muy rápidos enfrente. Hemos tenido oportunidades y hemos competido. Hasta el 3-1 hemos competido. Hemos tomado riesgos y no han salido bien. No tengo que reprochar nada. Estos jugadores han ganado muchos partidos".

