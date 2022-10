Real Madrid - Barcelona, El Clásico de La Liga en directo | Resultado, resumen y estadísticas del partido

El Clásico: "Son tres puntos y ganar un Clásico da moral y confianza. Es importante para nosotros y para el Real Madrid. Sobre el proyecto, es pronto. Estamos en construcción. Lo de Europa es triste, nos da rabia no haber ganado al Inter. Tenemos que seguir creyendo en el proyecto. Quedan más competiciones. Las notas se ponen a final de temporada, aunque la de Europa no es buena hasta ahora. Calma, paciencia".

¿Cachondo por El Clásico?: "Cachondo no sé si sería la palabra -risas-. Me gusta jugar contra el Madrid, yo soy muy competitivo. Me gustaría seguir siendo futbolista para jugar este tipo de partidos. Aquí es donde hay que dar la talla, también como entrenador. Un Clásico lo ve todo el mundo y todo el mundo está motivado".

Confianza del club: "Me comunicó confianza máxima. Se había dado la cara en todos los partidos de Europa. El presidente también es muy optimista. Es una pena lo del otro día, lo de Milán y lo de Múnich. Esta Champions está siendo cruel con nosotros. Vamos bien por este camino y este trabajo que estamos elaborando".

