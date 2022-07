Ancelotti: "El Barça está haciendo un equipo fantástico, siempre hay que respetarlo"

Primera y última victoria del Real Madrid en la gira por Estados Unidos. Después de la derrota en El Clásico y del empate contra el Club América de México, los blancos firmaron un triunfo muy sólido, que invita a soñar con el inicio del curso oficial. Tras el encuentro contra los bianconeri, Carlo Ancelotti habló en rueda de prensa.

El entrenador italiano se mostró satisfecho por el juego desplegado por su equipo: "Partido bueno, hemos jugado bien, con energía. Bien jugado, bien controlado... Hemos terminado bien la pretemporada y hemos respetado bien el plan preparado. La plantilla es muy buena y los que han jugado la primera parte están más acostumbrados a jugar juntos".

Además de hablar de algunos nombres propios, Ancelotti también destacó que sus jugadores siguen teniendo el mismo hambre de siempre: "En esta plantilla no es difícil mantener el hambre. No van a bajar las ganas, es imposible con gente como Casemiro, Kroos, Karim o Modric...".

Esto antes de ser preguntado por el Fútbol Club Barcelona y los importantes fichajes que está realizando gracias a las ya famosísimas palancas: "En el fútbol no me extraña nada. Está haciendo un equipo fantástico, a mí me preocupa mi equipo. Al Barcelona siempre hay que respetarlo".

Carlo Ancelotti, durante un partido del Real Madrid EFE

En cuanto al once titular por el que apostará en la Supercopa de Europa contra el Eintracht Frankfurt, el técnico merengue intentó no ser tan transparente como acostumbra: "En el fútbol no hay secretos. A veces tengo dudas, porque tengo que evaluar otras cosas... La plantilla es buena, pero no es seguro que vayan a jugar en la Supercopa estos jugadores... Aún falta una semana y veremos".

Nombres propios

La 'CMK' volvió al once titular y estuvo espectacular. En especial, el alemán Toni Kroos. Carlo Ancelotti quiso dejar claro que le gustan tanto "los clásicos" como "el rock&roll". Además, reveló el curioso nombre con el que llama a este trío de la medular: "A mí me gustan los dos, los clásicos y el rock&roll. Yo a Casemiro, Kroos y Modric les llamo el triángulo de las Bermudas porque desaparece el balón ahí".

Por otro lado, puso de relieve que Karim Benzema es el número uno. El delantero francés volvió a ver puerta y deleitó a los aficionados con su inmensa calidad: "Benzema es el mejor de todos, sin dudas. Lo hace todo bien. Es muy difícil de marcarlo. Es Karim".

Carlo Ancelotti, en un entrenamiento del Real Madrid EFE

También tuvo tiempo para hablar de un Dani Ceballos con el que está especialmente encantado: "Está muy bien, trabajando muy bien. Estamos contentos de verlo así, porque la temporada pasada tuvo muchos problemas". De ahí a Álvaro Odriozola y Mariano Díaz, con menos protagonismo: "Hemos llegado con 27 jugadores y a alguno le ha costado más tener minutos".

