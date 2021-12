El Real Madrid, a por la octava y la puntilla a La Liga ante la Real Sociedad

Antes de cerrar la fase de grupos de la Champions League el próximo martes contra el Inter de Milán, el Real Madrid se enfrenta a la Real Sociedad y todo ello después de ganar al Athletic para aumentar distancias en la clasificación de La Liga. Siete puntos de diferencia entre blancos y txuri-urdin antes de un duelo que puede marcar un antes y un después esta temporada en el campeonato doméstico.

Porque si el Real Madrid gana, dará un buen golpe a La Liga antes de que acabe el año. Que podría confirmar con un nuevo triunfo el domingo 12 en el derbi madrileño contra el Atlético. Puestos a echar cuentas, el equipo blanco tiene en su mano alargar su racha de victorias consecutivas, ya van siete, y así acabar el año 2021 como el líder destacado de la liga española.

Si algo caracteriza a este nuevo Real Madrid de Ancelotti es por tener unos jugadores fijos. Algo que puede ser una trampa si continúa así durante los próximos meses. Ahora le está dando buenos resultados al técnico italiano su apuesta y se espera algún retoque del once titular respecto al equipo inicial contra el Athletic, pero en ningún caso una revolución.

Carlo Ancelotti, en el banquillo del Santiago Bernabéu REUTERS

"Todos están en una buena condición aunque hay jugadores que juegan más. De momento no he visto cansancio. He mirado las estadísticas y solo hemos jugado dos partidos con el mismo once, Shakhtar y Barça. En el resto hemos metido algunos cambios con jugadores como Camavinga, Nacho, Mariano, Rodrygo y Asensio. También Lucas con Carvajal, Marcelo también ha jugado", ha puesto de relieve Ancelotti.

Rotaciones bruscas, no; pequeños retoques, sí. Así, se espera que Rodrygo entre para acompañar a Vinicius y Benzema en el ataque, en detrimento de Asensio. Otra novedad podría estar protagonizada por Fede Valverde para dar relevo a alguno de sus compañeros de la medular, así como la entrada de Dani Carvajal en el lateral derecho por Lucas Vázquez.

Las miradas estarán puestas en jugadores como Casemiro, apercibido de amarilla y que de verla se quedaría sin derbi ante el Atlético de Madrid. Un Vinicius que sigue en modo 'mejor del mundo' y un Benzema que es el pichichi madridista, pero al que no se le ha dado especialmente bien el Reale Arena, donde solo ha marcado un gol.

Partido clave

La Real Sociedad llega al partido después de sufrir una derrota el pasado fin de semana. Por eso los donostiarras necesitan la victoria. No solo para recortar distancias con los líderes, sino también para coger confianza. Aunque para este duelo cuentan con bajas tan importantes como las de Mikel Merino o David Silva, tampoco estará el exmadridista Asier Illarramendi.

Los de Imanol Alguacil tienen una prueba importante, ya que tan solo cinco días después de recibir al Real Madrid en Anoeta se jugarán el todo o nada en la Europa League frente al PSV Eindhoven. Para estos dos choques de altura, los txuri-urdin sí que cuentan con un Mikel Oyarzabal que está completamente recuperado de su lesión fibrilar.

Además, el '10' de la Real Sociedad tiene entre ceja y ceja un marcado objetivo: conseguir marcar el primer gol de su carrera al Real Madrid. Además de Oyarzabal, Alguacil también tendrá como hombre importante dentro del terreno de juego a Januzaj, que está en racha y quiere demostrarlo ante el conjunto merengue.

Real Sociedad - Real Madrid

Real Sociedad: Remiro; Gorosabel, Le Normand, Zubeldia, Muñoz; Zubimendi, Guevara, Oyarzabal; Barrenetxea, Isak y Januzaj.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Casemiro, Valverde, Kroos; Rodrygo, Vinicius y Benzema.

Árbitro: Gil Manzano (Comité Extremeño).

Estadio: Reale Arena.

Hora: 21:00.

Sigue los temas que te interesan