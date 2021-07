De Benzema a Hazard: el 'ascensor' del Real Madrid en el escaparate internacional

La Eurocopa y la Copa América se definen este fin de semana. Tras un mes frenético de competiciones de selecciones, entre este sábado y este domingo llegan sus desenlaces con dos finales entre Italia e Inglaterra y entre Brasil y Argentina. En el caso del Real Madrid, solo tendrá representantes del lado de la Canarinha, mientras que sus representantes en el torneo europeo se despidieron hace varias rondas.

Los internacionales del Real Madrid se dividieron así: ocho en la Eurocopa y cuatro en la Copa América. De los ocho europeos, ninguno pasó de cuartos de final (llegando la Bélgica de Courtois y Hazard lo más lejos). Por su parte, en el torneo sudamericano hubo pleno en las semifinales. Finalmente, Casemiro, Militao y Vinicius lucharán por el título esta madrugada contra la Argentina de Messi.

Todavía faltan los Juegos Olímpicos, pero en ellos la representación será menor y, sobre todo, no implicará a los pesos pesados de los grandes de Europa como el Madrid. Pero ¿quiénes han sido los internacionales del club blanco más destacados durante este último mes?

A los 12 internacionales del Madrid se les puede dividir en tres grupos: destacados, aprobados y suspensos. En un escaparate como la Euro o la Copa América es crucial dejar una buena imagen ya que todos los clubes están pendientes de ellas. Algunos lo han aprovechado mejor que otros.

Los destacados

Hay que decir que de los 12 madridistas convocados para las dos grandes competiciones, al menos, la mitad ha tenido un papel destacado. Empezando por los de la Eurocopa, hay que hablar de Karim Benzema, quien regresó a su selección tras más de cinco años de castigo y lo hizo cogiendo un papel protagonista en Francia junto a Mbappé. Metió cuatro goles, siendo de los máximos anotadores del torneo, pero no pudo evitar la debacle gala contra Suiza.

En la portería de Bélgica, Thibaut Courtois se hizo tan grande como lo está siendo con el Real Madrid desde hace tiempo. Salvó a su selección en más de una ocasión y solo encajó tres goles, dos de ellos contra Italia el día de su eliminación. Otro clásico es Luka Modric, que a sus 35 años volvió a liderar a su país, aunque se quedó lejos de repetir final como en el Mundial. Eso sí, nadie duda de que lo hecho por el croata es impresionante. Por último, está David Alaba, el flamante fichaje del Madrid, que llegó hasta octavos con Austria y dio dos asistencias pese a ser defensa.

Casemiro y Neymar celebran el pase a la final de la Copa América EFE

En cuanto a los de la Copa América, hay que destacar a dos de los finalistas: Casemiro y Militao. El primero por ser uno de los líderes de Brasil y uno de los que ha llevado el brazalete de capitán que ha ido rotando. Su papel es fundamental en la Canarinha y hasta marcó un gol ante Colombia. Como también marcó Militao ante Ecuador. El central, aunque sigue teniendo por delante a Thiago Silva y Marquinhos, ha demostrado que es el futuro de la defensa de Brasil y ha confirmado su crecimiento.

Los aprobados

En el cajón intermedio hay cuatro futbolistas del Real Madrid. No es que hayan tenido un mal papel, pero o no han sido tan influyentes para sus equipos como se podría esperar o no han tenido demasiadas oportunidades. En el primer grupo está Toni Kroos, que se despidió de la selección de Alemania con un sabor amargo y la decepción del KO ante Inglaterra. En su país se dijo que no fue lo decisivo que debería haber sido. También está Raphaël Varane, que aunque fue de lo mejor de la defensa de Francia, le pasa factura el fiasco que ha acabado siendo la Eurocopa de su selección.

En la Copa América están los dos que faltan, los dos más jóvenes: Vinicius y Fede Valverde. El primero está en la final, pero su participación se reduce a poco más de media hora sobre el campo. No se le puede suspender ya que es su primer torneo de muchos. Y respecto a Fede Valverde es quizás el que más cerca se queda de 'subir' al primer escalón ya que ha quedado cuarto con Uruguay en el torneo. Ya es indiscutible en el once y es uno de los futuros líderes del combinado charrúa.

Bale aplaude a la afición con Gales Reuters

Los suspensos

En el cajón de los suspensos están dos estrellas de los que tanto se ha hablado en los últimos años. Son Eden Hazard y Gareth Bale. El belga arrancó la Eurocopa 'tocado' y, aunque acabó dejando destellos, se acabó lesionando otra vez y se perdió los cuartos contra Italia. En cuanto al galés, que en estos torneos se suele crecer con su país, estuvo más ausente que otras veces y no marcó ningún gol en una Euro en la que llegó a octavos. Habrá que ver si ambos coinciden en la plantilla blanca después del verano.