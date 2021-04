Mendy, un madridista en 'tierras enemigas': "Me toca poner los sentimientos a un lado"

El Real Madrid ya pudo comprobar en la ida de las semifinales de la Champions League la dureza del Chelsea en defensa. Llos blues son uno de los equipos más consistentes atrás de toda Europa y su parte de culpa la tiene Edouard Mendy, su guardameta. El francés, que llegó el pasado verano a Stamford Bridge sin demasiadas luces a su alrededor, se ha hecho dueño de la portería del club londinense.

Mendy ha hablado en los canales oficiales del Chelsea y ha reconocido una curiosidad sobre él: es madridista: "Cuando era más joven me gustaban mucho tanto el Chelsea como el Real Madrid, la verdad. Ya jugué un amistoso contra ellos cuando estaba en el Rennes, pero esta ha sido la primera vez que me he enfrentado a ellos en un partido de máximo nivel y en la competición más importante de todas. Me toca poner los sentimientos a un lado y concentrarme en los objetivos del club", ha dicho.

Mendy también ha hablado sobre su actual momento: "Empezar a encadenar partidos sin encajar ayudó mucho a mi adaptación, aumentó mi confianza y afianzó el entendimiento con mis nuevos compañeros. Ha hecho que todo sea más fácil para todo el mundo", explica.

Karim Benzema se adelanta a la defensa del Chelsea, dispara y marca REUTERS

"Hay mucho nivel en nuestra portería, Kepa, por ejemplo, ha jugado partidos últimamente y lo ha hecho muy bien. La relación con él es buena igual que también lo es con Willy Caballero. Esto es bueno porque jugamos para el mismo equipo y defendemos la misma camiseta. Tenemos que empujarnos a mejorar mutuamente por el bien de todos", añade.

Kanté, el mejor de la semana

El internacional francés N'Golo Kante, centrocampista del Chelsea, ha sido elegido mejor jugador de la semana de la Champions League.

Kante dio una auténtica exhibición en el encuentro de ida de las semifinales ante el Real Madrid en el Alfredo di Stéfano, donde gobernó el centro del campo y guio a su equipo a un empate a uno que al final le supo a poco.

El francés superó en la elección a su compatriota Karim Benzema (Real Madrid), al belga Kevin de Bruyne (Manchester City) y al argentino Ángel di María (PSG).