Marco Asensio 'resucita' en el Real Madrid antes de la llegada de Hazard

Marco Asensio se ha convertido en la sorpresa del Real Madrid en las últimas semanas. El delantero balear no ha tenido una temporada nada sencilla. Las lesiones le trastocaron el inicio de campaña. La falta de continuidad y su bajo rendimiento le colocaron en el centro de las críticas. Y, cuando peor lo pasaba el equipo de Zidane, el atacante no terminó de dar ese paso al frente. Sin embargo, el Marco Asensio de 2021 es muy diferente.

El exjugador del Mallorca volvió a ver portería en el último partido del conjunto blanco. Anotó dos goles, uno de ellos de tacón en una maravilla estética. Este sería anulado por fuera de juego, pero Asensio no se conformó y consiguió ver portería para poner el 2-0 ante el Eibar. Tras una semana de parón de selecciones y de entrenamientos en Valdebebas con los no internacionales, Asensio sacó provecho de la confianza de Zidane.

"Me alegro por Marco. Es importante para un jugador marcar goles, le da confianza y energía. Encima es uno de los que necesita marcar. Pero luego, también muy bien como equipo, no solo él. No sé si el martes se incorporarán jugadores. Ojalá Fede y veremos con Eden. Espero que el martes estén con nosotros", reconoció el técnico francés al término del duelo liguero. La confianza es notable.

Marco Asensio celebra su gol al Eibar REUTERS

Y no es para menos. Asensio ha anotado cinco goles en toda la temporada. Pero tres de ellos los ha conseguido en las últimas tres semanas. Asensio solo jugó 8 minutos ante el Atalanta y marcó. Solo disputó 19 ante el Celta, y también marcó. Y ya ante el Eibar, disfrutando de la titularidad, consiguió una vez más anotar. Menos de 90 minutos de juego entre tres partidos y tres dianas cosechadas en una media de un gol cada prácticamente media hora.

Por delante, tanto Asensio como el Real Madrid se la juegan. El primer examen será ante el Liverpool esta misma semena. La segunda, ante un Barcelona donde estará en juego La Liga tras la derrota del Atlético. Y, por último, la vuelta de la Champions ante el cuadro inglés. Asensio quiere terminar de despuntar y romper el hielo que le viene frenando a lo largo de toda la temporada. No solo para impulsar al Real Madrid, sino también para lanzar un mensaje claro a Luis Enrique de cara a la convocatoria para la Eurocopa.

Hazard aprieta

El jugador belga no arriesgará lo más mínimo. El Real Madrid no quiere correr riesgo alguno y Hazard no volverá a formar parte del equipo hasta que esté completamente recuperado. Sin embargo, es un hecho que las sensaciones son cada vez mejores en lo que respecta a su estado físico. Courtois reconoció durante el parón que le había visto mejor que nunca y en el último entrenamiento Hazard ha sido protagonista de la sesión.

El atacante formó parte del resto de la plantilla durante toda la jornada. Justo en un día en el que la intención era preparar el duelo ante el Liverpool. Verle contra el cuadro inglés sería una sorpresa, al igual que su salto a la convocatoria de El Clásico de la semana que viene. Sin embargo, todo hace indicar que el regreso de Hazard a la dinámica de competición está más cerca.

