El Real Madrid, obligado a ganar a la Real Sociedad para llegar al Derbi muy vivo en La Liga

No es lo habitual, pero es lo que toca. El Real Madrid juega su primer partido de La Liga en lunes esta temporada. Los blancos reciben a la Real Sociedad en el Estadio Alfredo Di Stéfano para dar la bienvenida al mes de marzo después de un febrero con pleno de triunfos en el campeonato doméstico y la ventaja tomada en la Champions League ante el Atalanta en los octavos de final.

Con el Derbi esperando el domingo y un Atlético más líder después de vencer en el siempre complicado Estadio de La Cerámica al Villarreal, al Real Madrid no le queda otra que ganar este lunes. Pero delante tiene a una Real Sociedad que con jugadores como Isak y Oyarzabal se intentarán llevar los tres puntos del Di Stéfano de vuelta a San Sebastián.

Los txuri-urdin llegan a la capital después de ganar tres de los últimos cuatro partidos que ha disputado. En el recuerdo queda aquel 0-0 en el Reale Arena en la jornada 2 del campeonato, partido que sirvió para que los merengues se estrenasen en Liga esta temporada después de aplazarse su partido ante el Getafe por las competiciones europeas.

Entonces fue titular un Odegaard que ahora juega en el Arsenal de Arteta. El noruego se fue durante el mercado de fichajes de invierno, pero el Real Madrid cuenta con otras bajas que tienen que ver con la plaga de lesiones que ha golpeado el equipo blanco en las últimas semanas. Pero hay buena noticia. Y es que Zidane recupera para el partido ante la Real a cuatro jugadores.

Refuerzos blancos

Odriozola, Marcelo, Fede Valverde y Rodrygo regresan a una lista de convocados del Real Madrid. No se espera que alguno esté presente en el once titular, aunque el que más papeletas podría tener es, precisamente, el exjugador de la Real Sociedad. Odriozola es el único lateral derecho disponible para Zidane, pero todo apunta a que el técnico francés seguirá apostando por Lucas Vázquez en esa posición.

Eso sí, continúan causando baja, además de Dani Carvajal, jugadores tan importantes como Sergio Ramos, Karim Benzema, Eden Hazard, así como también Eder Militao. Algunos como al '9' se le espera en el Derbi, tal vez por eso, por ese duelo vital por el título, Zinedine Zidane haya preferido no llamar a filas al delantero galo para el duelo de este lunes.

El Real Madrid ha recuperado esa versión que le llevó a ganar el título tras la reanudación de la temporada el pasado curso. Acumula cuatro partidos sin encajar gol, tres de Liga y el duelo frente al Atalanta de Champions. Una solidez que va de la mano con los goles para poder haber reducido la distancia con el Atleti y dar un paso al frente hacia los cuartos en Europa.

Pero no hay nada decidido todavía. Todo está en juego y en el vestuario blanco lo saben. "Nos han dejado vivos", decían en el vestuario el pasado fin de semana y ahora llega el turno de no fallar antes del Derbi como han hecho Barcelona y Atlético el sábado y el domingo, respectivamente. Para lograr una nueva victoria, la gran duda en el equipo merengue es si jugará Isco o Mariano.

Isco fue de la partida contra el Atalanta después de que para ver su última titularidad haya que remontarse hasta la eliminación en la Copa del Rey ante el Alcoyano. El '22' blanco estuvo más que correcto en el Estadio de Bérgamo, pero parece que Mariano será el titular frente a los donostiarras este lunes, en la que será su 'última' oportunidad antes del regreso de Benzema.

La búsqueda europea

Alguacil lleva ya varios días centrado en el partido. De hecho, en los últimos compromisos ha ido rotando a sus jugadores para llegar al cien por cien al Di Stéfano. Sin embargo, el técnico no podrá contar ni con Elustondo, ni con Zaldua, Gorosabel, Illarramendi y Mikel Merino. Pero sí que podrá contar con Le Normand, que fue baja en Europa, y que formará pareja con Zubeldia.

La Real Sociedad no quiere perder el tren europeo y sí afianzar con una victoria ante el Real Madrid de Zidane su quinta posición en la tabla. Sus perseguidores vienen pisando fuerte y no quieren un tropiezo después de saber el resultado de sus rivales por la plaza que da lugar a jugar competición europea la próxima temporada. Sin Mikel Merino, de los mejores este curso para ellos, los txuri-urdin no han cuajado buenas actuaciones, pero deberán rehacerse de su ausencia si quieren conseguir su objetivo.

Real Madrid - Real Sociedad

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Varane, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Mariano y Vinicius.

Real Sociedad: Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Monreal; Guevara, Zubimendi, Silva; Januzaj, Isak y Oyarzabal.

Árbitro: Gil Manzano (Comité extremeño).

Hora: 21:00 - Movistar LaLiga / EL BERNABÉU.

Información: Partido correspondiente a la jornada 25 de La Liga que se disputará en el Estadio Alfredo Di Stéfano (Madrid, España).