Benzema, baja contra el Atalanta en Champions: sufre una microrrotura en el aductor izquierdo

Malas noticias para el Real Madrid y para Zinedine Zidane. Karim Benzema sufre una lesión más grave de lo esperado y no podrá estar disponible para el decisivo partido de Champions League frente al Atalanta. El jugador francés arrastraba unas molestias musculares y finalmente se han confirmado los peores presagios. Este lunes ha pasado las pruebas pertinentes y el resultado no ha sido el deseado para los intereses del cuerpo técnico.

El futbolista galo sufre una microrrotura en el aductor izquierdo y tendrá estar de baja unas cuántas semanas, aunque su proceso de recuperación y su retorno a los terrenos de juego queda pendiente de evolución. Lo que es seguro es que no podrá estar en el trascendental encuentro europeo contra el equipo bergamasco. Oportunidad de oro para hombres como Mariano Díaz o el jugador del Castilla Hugo Duro.

Aunque Hazard, Rodrygo y, sobre todo, Fede Valverde apurarán sus opciones para regresar al trabajo de grupo este martes, Zidane ya da por hechas sus bajas junto a las de Benzema, Odriozola, Militao, Marcelo, Sergio Ramos y Dani Carvajal. El uruguayo ha trabajado con balón este lunes, así como el belga y el brasileño, pero todo apunta a que no estarán en el viaje que emprenderán los blancos hacia Bérgamo para jugar la ida.

Ya dijo Zidane este fin de semana que no se iban a cometer riesgos innecesarios. "No vamos a arriesgar. Si no puede estar, no estará. La situación es la que es. Son muchas bajas. Espero recuperar jugadores, pero no sé si la semana que viene... De momento hay muchas bajas, pero los jugadores que tenemos están comprometidos y con ellos tenemos que seguir. Es complicado, pero hay que seguir", explicaba el técnico francés.

La temporada, pase lo que pase este miércoles, no termina ahí y la entidad va a apurar todas las opciones que le queden en el campeonato nacional. Para ello se prioriza la recuperación completa y sin presión a los futbolistas después de tantos problemas de esta forma. El fin de semana ya podrían regresar algunos de los tres citados anteriormente, en función de la recuperación de Benzema, quien piensa en el derbi frente al Atlético y la vuelta de los octavos de final.

La cantera

Está claro que es el momento de la cantera. El banquillo de este miércoles lo formarán Lunin, Altube, Isco y cinco jugadores del Castilla que participaron en la última sesión. Víctor Chust, Miguel Gutiérrez, Sergio Arribas, Antonio Blanco y Hugo Duro fueron los elegidos en Valladolid y para este viaje volverían a hacerlo. La Champions volverá a medir el estado de estos mirlos que han pasado de ganar la Youth League a tener presencia en la máxima competición continental.

