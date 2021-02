Luka Jovic: "He crecido en el Real Madrid"

Luka Jovic sigue intentando recuperar su mejor versión en el Eintracht Frankfurt. El serbio regresó al club en el que se destapó ante Europa con el objetivo de volver a ser el delantero que deslumbró en competiciones europeas. El Real Madrid sigue su progresión con atención porque esperan que de esta experiencia el jugador sea el que prometía. Mientras, el ariete ha repasado sus sensaciones en una entrevista en la página oficial de la Bundesliga.

A pesar de que no contó con muchas oportunidades y que tuvo problemas en forma de lesiones, Jovic considera que todo esto le hizo mejor. "Ciertamente he mejorado y crecido en Madrid, aunque sea una dimensión diferente. Fue un honor jugar en el club más grande del mundo y una alegría entrenar con los mejores jugadores del mundo", argumentó el delantero. Su fichaje por 60 millones de euros sigue dando mucho que hablar por su rendimiento.

Esta circunstancia la explica Jovic apuntando a una razón. "Fue difícil al principio porque todavía era joven, tenía 21 años. Me llevó un tiempo asentarme y entender el hecho de que estaba con los mejores jugadores del mundo durante los últimos 10 años en varios puestos. Definitivamente he aprendido mucho y he vuelto con más experiencia", explica el jugador cedido en el Eintracht. De hecho, él mismo no se considera una estrella.

Luka Jovic, en un partido con el Eintracht Frankfurt EFE

Jovic no se considera a sí mismo un jugador de gran categoría por el momento y no cree que sea una estrella de la Bundesliga. "La verdad es que no. He vuelto para recuperar un poco la confianza, para volver a mi nivel anterior, no para que me tilden de estrella. Estoy de vuelta porque era la mejor opción para mí en este momento", sentencia el serbio. Todo siempre se centra en recuperar esas sensaciones que le pusieron en el foco.

"Mi objetivo era conseguir más tiempo de juego, jugar más y esa es la razón principal por la que decidí volver", vuelve a recalcar Jovic cuando le preguntan por su objetivo. Además, no le gusta describirse a sí mismo. En cualquier caso, si tuviera que destacar una cualidad, es la siguiente: "Puedo decir que soy un zorro en el área y siempre estoy bien posicionado".

Que espera el Madrid

Todavía no ha sido titular porque está en plena readaptación, pero ya ha tenido minutos en los partidos que ha disputado el conjunto germano desde que llegó y en dos vio puerta, marcando un doblete en su estreno y otro gol más ante el Arminia. El serbio ha demostrado que ha recuperado la sonrisa y es que la falta de minutos y la complicada comunicación por la barrera del idioma mermaron su rendimiento y dificultaron su adaptación.

Todos los jugadores no siempre pueden con una camiseta como la del Real Madrid, pero desde Concha Espina esperan que cogiendo confianza en clubes como el Eintracht, más maduros y con más experiencia, pueda volver para sumarse al proyecto blanco a pleno rendimiento. Si no es así, siempre queda abierta la puerta de salida para hacer caja.

[Más información: La Liga evidencia la grave crisis económica en el mercado de fichajes]