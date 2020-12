Ramos visita a las Fuerzas Armadas y agradece su "esfuerzo al servicio de todos" ante la Covid

Sergio Ramos, "como capitán de la selección española y ciudadano", ha agradecido de forma presencial el trabajo realizado por las Fuerzas Armadas durante la pandemia sanitaria generada por la Covid-19. El jugador del Real Madrid, en un vídeo compartido por el Ministerio de Defensa, ha visitado a algunos de los miembros de las FFAA para transmitirle su agradecimiento.

"Intentaremos y por supuesto que ganaremos este partido al coronavirus. Una vez más solo puedo deciros que muchísimas gracias", ha espetado el jugador sevillano. Según cuenta en las imágenes, el "2020 ha sido un año que nunca olvidaremos" porque "ninguno de nosotros saldrá de este año igual que como entró". El de Camas, con cierta emoción, ha subrayado que "todos hemos llorado con el dolor propio" y "el de nuestros compañeros", aunque "es en los momentos difíciles cuando se demuestra el valor".



Por ello, durante todos estos meses en los que el ministerio liderado por Margarita Robles se ha involucrado en la ayuda sanitaria para combatir la Covid-19, "todos los españoles hemos podido ver a las Fuerzas Armadas ayudando". Sergio Ramos ha destacado el "esfuerzo al servicio de todos" que han aplicado las FFAA hasta el punto de arriesgar "su salud para cuidar de la nuestra".

.@SergioRamos, el capitán de la selección española, agradece el trabajo y la generosidad de las Fuerzas Armadas durante el 2020 en la lucha contra el #Covid19 “Toda España quiere daros las gracias por todo lo que habéis hecho” 👏👏👏¡Feliz 2021! pic.twitter.com/gX62lhjcqH — Ministerio Defensa (@Defensagob) December 29, 2020





"Os hemos visto levantar hospitales de campaña para ayudar a nuestros sanitarios y cuidar a nuestros enfermos. Os hemos escuchado mensajes de ánimo para nuestros familiares y amigos, que estaban muy solos. Os hemos sentido cerca de nuestros abuelos desinfectando residencias", ha recordado el jugador del Real Madrid y capitán de la Selección.

"Nos habéis estremecido trasladando a nuestros padres, madres, abuelos, tíos, amigos y hermanos que han perdido la vida en esta dura pandemia". El futbolista, que pone voz a este vídeo conmemorativo del 2020 elaborado por el Ministerio de Defensa, ha concluido asegurando que "por desgracia" todavía "queda mucho por hacer". Sin embargo, "toda España" agradece a las Fuerzas Armadas "todo" lo realizado en estos tiempos de pandemia.

Los mensajes de Ramos

El capitán del Real Madrid y de la selección española ya se acordó de todas las víctimas de la Covid-19 cuando fue incluido en el mejor once de mundo en los premios The Best. El zaguero merengue, que fue el encargado de hablar por todos los ganadores de ese galardón, repitió que el premio conseguido iba dedicado a todas "las familias que han sufrido el coronavirus".

"Sigamos luchando en este partido que todavía no hemos ganado. Entre todos tenemos que combatirlo y seguro que vamos a ganar", indicó en el popular evento organizado de forma telemática por la FIFA. Un discurso emocionante y que, formulado por el capitán del Real Madrid y la Selección, cobró aún más importancia.

[Más información - Los futbolistas, el azote del Gobierno en la crisis del Covid-19: del plantón de Ramos al mensaje de Reina]