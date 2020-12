Las dudas en el once titular del Real Madrid ante el Borussia

La Champions League cierra esta semana la fase de grupos de la temporada 2020/2021. Varios equipos ya han conseguido el billete para los octavos, mientras que otros como el Real Madrid se la juega en su partido ante el Borussia Mönchengladbach en el Di Stéfano este miércoles. Los blancos echan mano de la calculadora para comprobar sus opciones de pasar de ronda.

El equipo de Zidane se la juega sin Hazard, que volvió a caer lesionado una vez más. Pero sí que recupera a un Sergio Ramos que ha sido baja durante las últimas semanas. La vuelta del capitán es la mejor noticia en la casa blanca y se espera que pueda estar en el terreno de juego desde el inicio.

Más incógnita es si Carvajal formará parte del once titular o si serán Odriozola o Lucas Vázquez los que ocupen ese lugar. La última gran duda respecto de la apuesta de Zidane es quiénes acompañarán a Benzema en el ataque. Parecen, a priori, fijos: Courtois, Varane, Ferland Mendy, Casemiro, Modric, Kroos y Benzema. Así las cosas, cuatro huecos quedan libres.

El lateral derecho

Dani Carvajal ya es uno más en los entrenamientos del Real Madrid. Zidane no suele ser amigo de forzar a los futbolistas, por lo que las próximas horas pueden ser claves para saber si el de Leganés está apto o no para formar desde la partida. Es la primera opción para el entrenador francés si tiene a todos los jugadores disponibles, pero de no estar al cien por cien, hay otras opciones de garantías.

Dani Carvajal, en un partido de Champions contra el Inter de Milán

Odriozola es la alternativa en lo que se refiere a laterales derechos puros del plantel merengue. El ex de la Real Sociedad, que jugó desde enero a final de la temporada pasada como cedido en el Bayern Múnich, ha estado prácticamente el mismo tiempo lesionado que Carvajal, por lo que no ha tenido opción de ser protagonista. Un protagonismo que sí ha gozado Lucas Vázquez, quien no solo ha cumplido en el flanco derecho de la zaga, sino que lo ha hecho con buena nota.

Sergio Ramos

El capitán está de vuelta. Ya se esperaba que pudiese estar frente al Sevilla el pasado sábado, pero, finalmente, Zidane decidió no arriesgar y dejó al de Camas fuera de la convocatoria para jugar en el Sánchez Pizjuán. Ahora parece casi impensable que Ramos vuelva a quedarse fuera de la lista. Entrena sin problemas junto al resto de sus compañeros y salvo contratiempo de última hora, todo apunta a que será titular.

Sergio Ramos celebra su gol 100 con el Real Madrid. Foto: Instagram (@sergioramos)

Si Sergio Ramos no juega, algo que se debe repetir que sería sorpresa, el Real Madrid cuenta con dos opciones para acompañar a Varane en el centro de la defensa. La principal es la de un Nacho que ha vuelto a recuperar su mejor nivel tras dejar algunas dudas en los últimos meses. Militao sería la última opción y es que el brasileño continúa perdiendo fuelle en la búsqueda de una nueva oportunidad para sobresalir.

Acompañantes de Karim

En portería y centro del campo no habrá novedades. Con Odegaard pendiente de unas pruebas médicas y Fede Valverde exprimiéndose para estar de vuelta, Casemiro, Kroos y Modric serán titulares. Más dudas hay en el ataque, en el que sin Hazard, el único intocable parece ser Benzema.

Karim Benzema celebra su gol frente al Inter de Milán en Champions League REUTERS

Si Lucas Vázquez no es lateral opta a ser uno de los acompañantes de Benzema. Los otros son Asensio, Rodrygo y Vinicius. En el duelo contra el Sevilla fueron los dos extremos brasileños los elegidos, dejando, sobre todo, muy buenas sensaciones el ex del Flamengo. Zidane debe elegir quién forma el tridente junto a su '9'. Cuatro opciones y tan solo dos puestos libres.

[Más información: Björn Kuipers será el árbitro del decisivo Real Madrid - Borussia Mönchengladbach]