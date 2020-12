Zidane recibe una buena noticia con Odriozola

El Real Madrid se ha ejercitado este jueves con dos novedades principales. Luka Jovic ha confirmado su negativo en coronavirus después de más de una semana fuera del equipo. Pero Zinedine Zidane ha recibido una noticia importante para recuperar la normalidad en su lateral derecho. Álvaro Odriozola ha regresado al trabajo con el grupo y, desde este momento, el francés podrá volver a contar con él para las convocatorias del complicado calendario que tiene por delante la entidad merengue.

El jugador vasco sufrió una lesión muscular en el gemelo de la pierna izquierda hace justo dos meses. 60 días en el dique seco han provocado un agujero en la posición en la que se desenvuelve el todavía joven lateral. Zidane ha tenido que tirar de Nacho Fernández y, tras los problemas físicos de este, también de Lucas Vázquez. El gallego ha vivido sus mejores minutos en las últimas temporadas en esa posición, aunque el conjunto blanco ha tenido problemas defensivos que han derivado en más de una derrota.

Todo esto llegó con la también lesión de Dani Carvajal, que ha vuelto a tener problemas físicos tras su regreso en Villarreal de los que sigue recuperándose. Es por lo que Lucas, Nacho y ahora Odriozola serán las opciones que Zidane tendrá para el vital partido ante el Sevilla. Quizá sea pronto para que el técnico francés tire de él en ese encuentro, pero hay que tener en cuenta que es el único lateral derecho puro de la plantilla disponible.

Los jugadores del Real Madrid en el entrenamiento de este jueves

En cualquier caso, se trata de un tachón más que puede hacer el entrenador galo a esa lista de bajas que también es gran parte culpable de los problemas que tiene actualmente el Real Madrid para sacar adelante los partidos. Los blancos tienen tres reválidas importantes empezando por el barrio de Nervión y terminando en el Alfredo Di Stéfano, donde reciben al Borussia Mönchengladbach para jugarse un puesto en los octavos de final de la Champions y al Atlético de Madrid en el primer derbi del año.

La reválida

También lo será para Odriozola en particular si Dani Carvajal sigue de baja. Este año, tras su regreso de la cesión en el Bayern Múnich, solo ha podido disputar 57 minutos en un partido. El jugador vasco necesita consolidarse de una vez en la entidad si no quiere volver a estar en la picota de posibles ventas del club. La entidad hizo una importante apuesta por él pagando 30 millones a la Real Sociedad y, hasta el momento, no ha cumplido con las expectativas.

En tres temporadas en el club solo ha disputado 28 encuentros sin dar la sensación de que puede ser un lateral útil para la entidad. Todo lo que demostró en San Sebastián, por ahora, no ha aparecido en Madrid. Quizá sea una cuestión de confianza o de oportunidades, pero sí que es verdad que cuando se le ha señalado con el dedo para poner encima del césped todas sus virtudes, siempre ha salido señalado por determinados errores que incluso han costado partidos.

