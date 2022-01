El análisis de Pablo Laso de la victoria del Real Madrid ante el Unics Kazan en la Euroliga

El Real Madrid de Baloncesto consiguió una nueva victoria en la Euroliga. Ante su público en el WiZink Center, el equipo blanco logró ganar al Unics Kazan con las destacadas actuaciones de Sergio Llull, Tavares y Yabusele. Después del partido, Pablo Laso y Rudy Fernández analizaron el triunfo.

Mensaje a sus jugadores

"Felicito al equipo por la victoria. Estábamos jugando dos partidos, por el triunfo y recuperar el basket average. No hemos pensado en esto último y no se lo habíamos dicho al equipo porque no era necesario, aunque lo teníamos en la cabeza. Nuestros tres primeros cuartos han sido muy buenos tanto defensiva como ofensivamente. El equipo ha ejecutado muy bien el plan de partido".

Reconocimiento al trabajo de su equipo

"Ellos son un equipo muy agresivo defensivamente, que no te deja jugar fácil. Nosotros hemos sido capaces, a partir de buenos ataques y de compartir bien el balón, de tener la solidez defensiva para dominar el partido. Estoy contento por la victoria pero sabiendo que estamos en una vorágine de partidos que nos obliga a pasar página y pensar en el siguiente que es el viernes en Mónaco".

Sergio Llull durante el Real Madrid - Unics Kazan de Euroliga EFE

Invictos en el WiZink Center

"En una competición como la Euroliga, en donde vas a jugar contra los mejores equipos de Europa, el hecho de ganar los partidos en casa te hace estar en la parte alta de la clasificación y tener opciones. Agradezco mucho el apoyo del público y el equipo se siente arropado. Hemos sabido siempre buscar la manera de sacar los partidos adelante contra grandes equipos. Hemos tenido la sensación de un juego sólido en casa, pero sabemos que cada partido es diferente y si no mantenemos la concentración y las cosas buenas que estamos haciendo quizás no valgan para un futuro".

Calendario

"El número de victorias para entrar entre los 8 primeros está entre 18 y 20, incluso con 21 puedes estar entre los 4 primeros. El primer reto es estar en el playoff. Lo llevamos encaminado, pero hay que refrendarlo. A partir de ahí, pensar en la siguiente meta que es entrar entre los 4 primeros para tener el factor campo. Para eso hay que jugar bien al baloncesto. Si no lo haces, no vas a ser capaz de sacar victorias".

Rudy Fernández

Concentración

"Desde el principio sabíamos que es un equipo que está haciendo las cosas muy bien, muy duro, que su juego se basa mucho en el físico y hemos estado muy concentrados en el aspecto defensivo. Hemos estado muy bien y esa ha sido la clave. En ataque, hemos movido bien el balón y hemos encontrado buenos tiros y, sobre todo a nuestra gente dentro. Eso nos ha ayudado también a tener tiros exteriores".

Trabajo en defensa

"La defensa ha sido la clave y nos ha hecho poder hacer ofensivamente nuestro juego. Viven mucho del contraataque y las pérdidas del rival; hemos intentado al principio que no sucediera y lo hemos conseguido".

[Más información: Así fue el homenaje del WiZink Center a Felipe Reyes durante el Real Madrid - Barcelona]

Sigue los temas que te interesan