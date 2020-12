LeBron James: "No parece que Doncic necesite mis consejos con lo que está haciendo en la NBA"

LeBron James no solo es uno de los mejores jugadores de baloncesto del mundo, sino que es también uno de los mejores de la historia. Para muchos, el mejor en ambas categorías. De lo que nadie duda y en lo que todos están de acuerdo es que es una absoluta institución en la NBA y que por tanto sus consejos deben ser escuchados y aplicados.

Sin embargo, hasta LeBron James tiene sus propias debilidades. Muchos jugadores llevan el número '23' por el alero de Akron o tienen algún tipo de comportamiento o rutina para emular al 'rey'. No obstante, LeBron, como aficionado al baloncesto, también tiene opinión y gustos propios. Al igual que él un día se miraba en Michael Jordan y que ahora intenta seguir los pasos de su amigo Kobe Bryant, fallecido a principios de este horrible año, sigue teniendo jugadores favoritos o que le cautivan.

Uno de ellos es precisamente un jugador que lleva muy poco tiempo en la NBA, pero que se ha convertido en un gran reclamo y en todo un icono de la mejor liga del mundo. Se trata, como no, de Luka Doncic, el base esloveno de los Dallas Mavericks que aterrizó directamente del Real Madrid para comerse la mejor liga de baloncesto del mundo.

Luka Doncic con la nueva equipación de Mavericks @dallasmavericks

Desde su llegada, Doncic cautivó al gran LeBron James con su juego, su desparpajo, su talento y esa capacidad física y mental para rendir casi en cualquier zona de la pista. En tan solo dos años, el esloveno ha demostrado que sabe anotar, asistir, rebotear y liderar a un equipo hasta meterlo en playoffs, algo que ya consiguió el pasado curso.

Doncic se llevó el premio al 'Rookie' del Año en su primera temporada y ya está dentro de la terna de los candidatos al premio de MVP. Por ello, LeBron James considera que ya es tarde par darle consejos a Luka, no le hacen falta visto todo lo que ha demostrado el ex del Real Madrid en estas dos temporadas.

Fan de Luka Doncic

"Siempre me he mostrado abierto con todos los jugadores para intentar dar algún consejo, pero con todo lo que está haciendo no parece que necesite ningún tipo de información. No parece que necesite mi ayuda con todo lo que está haciendo en la liga".

LeBron James, con su último anillo de la NBA Reuters

Así lo asegura LeBron James antes de medirse al propio Luka y a sus Dallas Mavericks en el conocido como Christmas Day, fecha en la que la NBA programa varios partidos para que los aficionados puedan disfrutar del mejor deporte en un día tan señalado. La pena es que este año, ese Christmas Day será sin público, algo extraño, ya que se trata de una de las jornadas que cuenta con mayor repercusión.

'King' James, que arrastra unas pequeñas molestias en su tobillo tras el duelo jugado ante Los Ángeles Clippers, pero aun así ha confirmado que estará en ese partido de Navidad que será bastante extraño con el Staples Center vacío: "Nunca me he perdido un partido de Navidad y no voy a hacerlo ahora. Es una fecha especial y sabes que vas a tener un sentimiento especial. Y luego, estando en el Staples Center, tuve la oportunidad de jugar aquí en Navidad como Laker y también como oponente. Es una sensación hermosa estar aquí, pero no es lo mismo sin los aficionados, sin el calor del público, sin los famosos a pie de pista y todo eso. Es simplemente un sentimiento totalmente diferente. Es estrictamente baloncesto, lo cual está bien".

