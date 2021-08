La portada del diario AS (21/08/2021)

Portada AS

"Plan Mbappé", así titula el diario AS su portada de este sábado 21 de agosto. El Real Madrid quiere fichar a Mbappé y tiene un plan. Según el periódico, el club merengue no realizará declaraciones ni gestos públicos para no enfadar al jeque y esperará al final del mercado.

