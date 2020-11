El Real Madrid siempre gana las finales: gol de oro de Rodrygo al Inter para seguir vivo en Champions

El Real Madrid se llevó un partido ante el Inter que tuvo que ganar dos veces. La primera fue cuando se puso 2-0 en el minuto 33 y todo era coser y cantar por aquel entonces. Y la segunda, y definitiva, después de que los de Conte consiguieran empatar el encuentro en la segunda parte. Rodrygo, en el minuto 80, puso el 3-2 definitivo para conseguir tres puntos de oro en un grupo tan loco como el encuentro que se vivió en el Alfredo Di Stéfano. [Narración y estadísticas: Real Madrid 3-2 Inter de Milán]

No tenía red el Real Madrid después de la derrota ante el Shakhtar y el empate contra el Borussia Mönchengladbach y vivió el partido como una final. Tampoco el Inter tenía mucho margen tras firmar tablas en sus dos partidos previos. Un duelo a cara de perro de principio a fin. Un partidazo que se convirtió en una guerra con mil batallas y que no se decidió hasta el último momento.

El equipo de Zidane volvió a ser penalizado por la facilidad con la que el rival le crea oportunidades. Y de esta forma Lautaro y Perisic consiguieron neutralizar la ventaja que antes el equipo blanco había logrado gracias a los tantos de Benzema y Sergio Ramos.

Veteranos y noveles

El Real Madrid fue el de los veteranos y noveles. Porque si al principio fueron los pesos pesados los que provocaron que el Inter besara la lona por primera vez, el que noquearía definitivamente a los nerazzurri sería Rodrygo. Un mirlo que decidió el combate con un extraordinario golpeo ante el escaso aporte ofensivo que dieron esta vez Asensio y Hazard.

El encuentro comenzó eléctrico con ocasiones en las dos porterías tras un breve dominio del Real Madrid. Asensio tuvo la primera oportunidad, pero su disparo lo rechazó Handanovic, y respondió rápido Barella con un remate que botó en el larguero. El partido era un toma y daca constante. Tan pronto Courtois hacía una parada de fútbol sala a Lautaro como Valverde se llenaba de balón tras una asistencia perfecta de Benzema con la cabeza.

Fue el Real Madrid el que consiguió desnivelar el combate gracias al fallo de un viejo conocido como Achraf. El canterano blanco, traspasado este verano al Inter de Milán, se equivocó en un pase hacia atrás y regaló un uno contra uno a Benzema. El francés, que destila calidad en cada trote por el verde, se armó de paciencia para sentar a Handanovic y marcar el 1-0 a puerta vacía.

El duelo se puso entonces muy favorable al Real Madrid, ya que el equipo de Conte quedó tocado tras el gol. Los pesos pesados eran los encargados de liderar a los de Zidane en este enfrentamiento a vida o muerte en la Champions. Y como en toda final, y esta lo era, tenía que aparecer Sergio Ramos. El de Camas se elevó en un córner para marcar con su cabezazo ya característico.

Del 2-0 al 2-2

El viento corría a favor del Real Madrid en el Di Stéfano, sin embargo el Inter encontró el gol que necesitaba solo dos minutos después del 2-0. Barella se inventó una asistencia de tacón y Lautaro volvió a meter al conjunto italiano en el partido. El ímpetu inicial se relajó así durante los últimos minutos de la primera parte y ambos equipos se dedicaron a medir al rival.

Lautaro Martínez celebra su gol al Real Madrid REUTERS

El Inter, empujado por la necesidad, apretó bien al Real Madrid tras el descanso. Del equipo italiano eran las mejores oportunidades y Zidane decidió cambiar los acompañantes de Benzema en ataque. Asensio y Hazard no brillaron en Champions, uno exigido en defensa y otro por la irregularidad propia después de meses de inactividad, y fueron sustituidos por Vinicius y Rodrygo.

Los brasileños no pudieron frenar entonces la caída del Real Madrid en el partido. El Inter acechaba la portería de Courtois y Perisic encontró el 2-2 con un tiro cruzado y raso. El equipo de Zidane estaba grogui sobre el césped de Valdebebas y los nervios comenzaron a aparecer en el lado blanco. Lautaro y el propio Perisic perdonaron el tercero y pasó lo que tenía que pasar.

Rodrygol

El Real Madrid ha demostrado en esta Champions que nunca muere y, al igual que ante el Borussia Mönchengladbach, volvió a resucitar para dar un paso de gigante hacia los octavos de final. Valverde combinó en largo con Vinicius y este centró para encontrar a su compatriota Rodrygo. El brasileño, con un misil, puso la pelota en la red y el 3-2 en el luminoso del Di Stéfano.

Rodrygo celebra su gol en la Champions League con Vinicius EFE

El sufrimiento final con los arreones nerazzuri se pudieron haber evitado si Benzema no hubiera errado el gol más sencillo de su carrera. El galo, solo y sobre la la línea, no atinó para dejar a los de Conte con un hilo de vida. El equipo italiano intentó golpear desde la agonía, pero no encontró premio y el Real Madrid, por fin, pudo celebrar su primera victoria en esta edición de la Champions.

Real Madrid 3-2 Inter de Milán

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Casemiro, Fede Valverde, Kroos (Modric, 78'); Marco Asensio (Rodrygo, 64'), Hazard (Vinicius, 64') y Benzema.

Inter de Milán: Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Achraf, Barella (Gagliardini, 78'), Brozovic, Arturo Vidal (Nainngolan, 87'); Young; Lautaro y Perisic (Alexis Sánchez, 78').

Goles: 1-0, 25' Benzema; 2-0, 33' Ramos; 2-1, 35' Lautaro; 2-2, 68' Perisic; 3-2, 80' Rodrygo.

Árbitro: Clément Turpin (Francia). Amonestó a Mendy (48), Valverde (62), Casemiro (85) y Courtois (93) por el Real Madrid; y a Vidal (44), Brozovic (51) y Barella (72) por el Inter.

Incidencias: encuentro correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos de la Champions League, disputado a puerta cerrada en el estadio Alfredo di Stéfano (Madrid, España).