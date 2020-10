La cazada a Isco durante El Clásico sobre cuándo quiere Zidane que juegue

El Clásico dejó muchas imágenes sobre el campo, pero también lo hizo en la grada. El Real Madrid venció al Barça y las fotografías se dirigieron hacia Leo Messi, Ronald Koeman, el árbitro, el VAR, Zidane... Pero las cámaras de Movistar+ han encontrado un nuevo protagonista. Isco Alarcón fue cazado durante el descanso del encuentro hablando sobre cuándo cree que el francés quiere que juegue en un tono un tanto de crítica hacia su técnico.

Isco no salió en todo el partido, después de haber disputado la primera parte del partido frente al Cádiz y haber sido cambiado al descanso. Fue uno de los señalados de esas dos derrotas que cosechó el Real Madrid antes de El Clásico. El malagueño no está pasando por un gran momento, siempre en la picota por la afición por su estado físico y sin la continuidad que gozó en otras temporadas. Es por lo que quizás comentó junto a sus compañeros su situación.

"Si me tiene que cambiar, me cambia en el minuto 50 o en el 60 de partido, a veces en el descanso. Si me tiene que meter, me mete en el 80", explicaba Isco a Marcelo, que se partía de risa, Eder Militao, Luka Modric y Luka Jovic. Las imágenes que emitió El Partidazo de #Vamos evidencian cuál es la relación entre Zidane y el jugador del Arroyo de la Miel.

El malagueño no fue protagonista sobre el campo, pero sí en la grada del Camp Nou. Hizo a sus compañeros soltar algunas carcajadas mientras los merengues se hacían con la victoria para recuperar una situación que comenzaba a complicarse. Hasta ahora ha participado en cuatro de siete partidos, siendo titular en dos: contra el Betis entró en el inicio de la segunda parte, contra el Valladolid se marchó a los 57 minutos, frente al Levante disputó un minuto y contra el Cádiz fue sustituido tras la primera mitad.

Su situación

Isco no está. El malagueño no ha vuelto a ser regular, tal y como lo fue durante el tramo de la campaña pasada cuando peor lo estaba pasando el equipo. El malagueño apareció en el mes de octubre de 2019 como una solución, cosa que hasta ahora no está demostrando. Zidane volvió a tirar de él ante el Cádiz buscando esa versión, pero se fue al descanso porque no aportó absolutamente nada.

Zidane cuenta con todos los jugadores de la plantilla, pero no está encontrando el rendimiento que espera de algunos de ellos. A pesar de dar oportunidades a los Luka Jovic, Eder Militao o Marcelo, el resultado dista bastante de lo esperado.

El único que ha remontado un poco su situación es Lucas Vázquez tras su segunda gran mitad de Clásico. Esto tendrá que corroborarlo volviendo a hacer de lateral derecho ante el Borussia Monchengladbach. Este partido volverá a marcar la temperatura del equipo y del estado de algunos jugadores por los que podría volver a apostar el francés. Aún así, todo hace pensar que en Alemania en esta primera salida de Champions, Zidane tirará de los teóricos titulares. De momento, esa condición está lejos de ser la de Isco.

