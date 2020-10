El Manchester United responde a Pogba tras ofrecerse al Real Madrid

El mercado de fichajes acaba de cerrarse hace unos días y los rumores sobre operaciones futuras no decaen. Y es que la crisis del coronavirus ha hecho que muchos de los clubes que no han invertido este verano lo hagan el próximo. Por ello, jugadores como Pogba no han dudado en ofrecerse a los equipos de los que les gustaría formar parte en el futuro.

El centrocampista francés, recientemente, habló sin tapujos de un posible fichaje por el Real Madrid. El jugador del Manchester United se ofreció a la entidad merengue. Era un sueño y él no cerraba la puerta después de haber estado relacionado con el club de la capital en varias ocasiones.

"Claro", respondía tajante Pogba sobre un futuro como madridista. Y es que "a todos los jugadores les encantaría jugar" en la entidad blanca. "Sería seguramente un sueño", llegó a especificar. "Por qué no algún día", atisbaba.

Unas palabras que no han pasado desapercibidas y que han encontrado respuesta en el Manchester United. La entidad británica quiere armar un proyecto de futuro y eso pasa por retener a sus principales estrellas. Entre ellas está Pogba y Solskjaer, técnico de los red devils, lo sabe.

En su última aparición ante los medios, correspondiente a la previa de la jornada de la Premier League, el entrenador se ha dirigido al jugador francés y a todos los rumores. Y ha zanjado cualquier duda: no se moverá hasta que concluya su contrato. Este termina en 2021, pero existe una cláusula para extender la unión entre ambas partes y que depende únicamente del propio United.

"Paul es nuestro jugador y estará aquí otros dos años. Estoy seguro de que está concentrado en hacer lo mejor para nosotros y queremos ver lo mejor de él. En los próximos dos años estoy seguro de que sacaremos lo mejor de él", ha sentenciado en líder del banquillo inglés.

Pogba, mientras tanto, tendrá que intentar mejorar la situación del equipo de Old Trafford. El inicio de temporada no ha sido el esperado y en tres partidos solo suman un triunfo. Además, han cosechado dos duras derrotas que les dejan en la zona baja de la clasificación. Si a eso se le suma la derrota de la temporada pasada en Europa League, los últimos resultados obtenidos no son del todo buenos.

El United, para reforzar su proyecto también a largo plazo, ya ha fijado varios objetivos para los próximos meses. Curiosamente hay un madridista como Varane, tentado en otras ocasiones por la entidad británica y que se ha colocado como el gran fichaje que quieren en Mánchester. La operación parece complicada.

El futuro del Madrid

El club merengue no ha realizado ningún fichaje este verano. La situación económica derivada de la pandemia de la Covid-19 hizo que en los despachos capitalinos fueran precavidos. Sabían que no eran tiempos de malgastar ni realizar grandes inversiones en jugadores, y así ha sido. Entre la confianza en la plantilla y los jugadores recuperados de cada cesión, Zidane cuenta con un equipo competitivo.

Sin embargo, si nada cambia, la temporada que viene se acometerán varias operaciones. Siempre y cuando la pandemia lo permita. Y entre los nombres principales están Mbappé y Camavinga. Pogba, con su ofrecimiento, se cuela entre las posibles incorporaciones al cuadro merengue.

