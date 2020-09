Mourinho adelanta el regreso de Bale: "Está tan feliz... Puede acortar su recuperación"

Gareth Bale comienza una etapa completamente nueva. Si bien ya sabe lo que es jugar en la Premier League y con el escudo del Tottenham en el pecho, el galés ha cambiado por completo en los últimos años. El delantero pasará de ser un descarte en el Real Madrid a liderar la zona ofensiva de la entidad británica. Pero, antes, deberá recuperarse.

El estado físico del jugador ya era una incógnita a la vuelta de la UEFA Nations League. Y finalmente se ha confirmado que Bale sufre problemas musculares y figurará como lesionado durante algunas semanas. Las primeras informaciones de los médicos del Tottenham barajaron cerca de un mes de baja. Hasta mediados de octubre, por lo tanto, no iba a poder debutar como jugador de los Spurs en esta segunda etapa.

Una fecha que no se descarta que se reduzca, vistas las palabras protagonizadas por el entrenador Mourinho. El técnico portugués ha asegurado que Bale, anímicamente, se encuentra perfectamente. Esas ganas y motivación, como también se ha visto en otros muchos casos de deporistas de élite, podrían ayudarle a reducir los tiempos de vuelta.

Mourinho, en conversación con Standard Sport, ha reconocido que no sabe "cuándo podrá regresar Gareth". Sin embargo, ha querido recalcar que "su motivación es alta" y que está "tan feliz de estar con el club de su corazón", "tan feliz de jugar" para el Tottenham, que no rechaza cualquier escenario. "Cuando un jugador tiene esta motivación, muchas veces puede acortar el periodo de recuperación". El luso no duda de que, en momentos de extrema relajación mental y física, "puedes acortar el periodo de puesta en forma" y estar "listo para jugar".

Bale posando con la camiseta del Tottenham

Más allá de la fecha en la que Bale vuelva a pisar el césped a las órdenes de Mourinho, el entrenador ha reconocido que se encuentran "más que felices de tenerle" y que, en estos meses, el objetivo será "ayudarle a volver a un nivel que le convirtió en uno de los mejores jugadores del mundo".

Bale se ha marchado una temporada en calidad de cedido. Las conversaciones entre ambos clubes se intensificaron la pasada semana y fue el sábado cuando todo se hizo oficial. A la llegada de Bale, además, se sumó el fichaje de Reguilón. Dos operaciones que facilitaron el acuerdo y que suponen un broche de oro para la operación salida del Real Madrid.

Bale y su estancia en el Madrid

La salida de Bale no ha conllevado una carta de despedida para la entidad merengue. Cabe recordar que la cesión es por una temporada, por lo que no se ha producido un adiós como el de Sergio Reguilón. Pero, pese a no contar con esa comunicación de Bale con los aficionados, el jugador ha aprovechado su entrevista para recordar su estancia en la capital española.

El galés defendió que "hay altibajos en todos los clubes" y que, al igual que "los máximos han sido increíblemente altos", también "los mínimos han sido muy bajos". En la entidad merengue configuró una delantera histórica como la BBC y fue clave en las cuatro Champions League conseguidas en apenas cinco años.

