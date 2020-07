El Rennes manda un mensaje a Real Madrid y Bayern Múnich: Camavinga se queda

"Estamos actualmente en una crisis espectacular. Cuando vemos a los grandes clubes, no estoy seguro de que vaya a haber grandes movimientos. Todavía no hemos fijado un precio por Camavinga pero sí hemos decidido que seguirá con nosotros la próxima temporada porque somos un equipo ambicioso", dijo Nicolas Hovelck el pasado mes de junio sobre los rumores que colocaban al mediocentro en el Real Madrid.

Eduardo Camavinga se convirtió el pasado curso en uno de los futbolistas más prometedores del panorama europeo. Eso le acabó colocando en el radar no solo del club blanco, sino también de otros grandes del Viejo Continente como el Bayern Múnich y el Paris Saint-Germain.

Así, el joven centrocampista pasó de ser prácticamente un desconocido a uno de los grandes animadores de los rumores típicos del mercado de fichajes. Sin embargo, desde el cambio de presidente en el Rennes, la posición del club galo siempre ha sido la misma: Camavinga no está en venta.

Nicolas Hovelck ha vuelto a hablar sobre este tema. En declaraciones para RMC, el presidente del Rennes fue preguntado por los rumores que sitúan al mediocentro rumbo al Allianz Arena. Este no ha dudado en desmentir tales especulaciones y ha mandado un claro mensaje tanto al Bayern Múnich como a Real Madrid, PSG y resto de interesados.

"Para serle sincero, no hay nada con el Bayern. Creo que no hay que hacerse muchas ilusiones con este mercado. Cuando más grande es un club, más sufre la crisis y por lo tanto no esperen traspasos de calado este verano. Si tenemos la suerte de meternos directamente en puestos de Champions, eso mejorará nuestras opciones del mercado. Si no es así, en ningún caso van a salir jugadores", ha afirmado Hovelck.

El futuro de Camavinga

Pese a su juventud, la salida de Camavinga no será a un precio módico, sino que el conjunto francés tasa a su perla en unos 70 millones de euros, una cifra que ni siquiera el Real Madrid está dispuesto a poner sobre la mesa en estos momentos por un futbolista que ni siquiera ha cumplido todavía la mayoría de edad.

Desde el Bayern Múnich también han asegurado ya que no llegarán a esas cifras en un año como este. La pandemia del coronavirus ha golpeado a la industria del fútbol como al resto y ya se ha ido avisando de que este verano no se producirán grandes movimientos, algo que ha reiterado el propio presidente del Rennes con declaraciones como las reproducidas anteriormente.

Incluso Florentino Pérez dijo algo parecido cuando le preguntaron, después de que el Real Madrid conquistase su Liga 34, por el esperado fichaje de Kylian Mbappé: "Esto puede esperar. El Real Madrid volverá a fichar a los mejores jugadores cuando la situación cambie y se pueda hacer frente a estas cosas. En este verano, no habrá grandes fichajes, la situación es muy mala. Es muy difícil pedir a los futbolistas que se bajen el salario y hacer un fichaje de este tipo".

