Zidane, sin excusas: ¿por qué están fuera James Rodríguez y Bale?

En el Real Madrid ya están de 'vacaciones'. O al menos los jugadores tendrán unos días de descanso hasta que Zidane vuelve a convocarlos para encarar la recta final de la temporada 2019/2020 con la disputa de la Champions League. Los blancos acabaron La Liga empatando a 2 frente al Leganés en Butarque, un partido para el que se quedaron fuera tanto James Rodríguez como Gareth Bale.

Ni uno ni otro fueron incluidos por el entrenador francés en la lista de convocados para el último duelo liguero. Una corriente que venía siendo habitual para James, pero en cambio Bale sí que había formado parte de las últimas convocatorias, aunque el galés no había tenido protagonismo en lo que se refiere a dentro del campo porque en la grada siempre acaparaba todos los focos.

Sobre ellos fue preguntado en rueda de prensa Zidane. El galo ni se enfadó ni se mostró esquivo, sino que dijo simplemente la verdad. "Al final es así, la situación cambia siempre. De uno sabéis lo que ha pasado y lo del otro de hoy es una decisión técnica", afirmó el entrenador merengue en su comparecencia ante los medios de comunicación, la última de La Liga 2019/2020.

Zidane habla con Gareth Bale durante una pausa para la hidratación REUTERS

La situación de James Rodríguez y Gareth Bale no es igual. El mediapunta colombiano sabe que su futuro está fuera del Real Madrid y por eso ya pidió hace varias semanas a su todavía entrenador que le dejase fuera de las convocatorias. Sabía que no iba a jugar y no veía necesario tener que pasar el mal trago de ver todos los partidos que restaban hasta el final del campeonato desde la grada.

Sin embargo, 'El Expreso de Cardiff' se resiste a abandonar la casa blanca. Pese a que su representante, el siempre polémico Jonathan Barnett, ha dejado entrever que no verían con malos ojos un futuro en la Premier League o en la MLS, lo cierto es que siempre aparcan tales destinos al final del contrato del jugador con el conjunto merengue, el cual vence en junio de 2022.

El futuro de James

"Hay muchas instituciones de gran nivel en el mundo que creo estarían interesadas en contar con James, seguramente no le van a faltar ofertas, porque es un jugador top en el mundo, que tiene un impacto en cualquier parte y club a donde llegue, y seguramente, dependiendo de las decisiones que se tomen con el Madrid o de lo que James y su grupo acuerden con el Real, seguramente tendrá nuevas oportunidades", dijo hace tan solo unos días Juan Carlos Restrepo, padrastro del jugador.

En declaraciones para Súper Combo del Deporte en Cali habló incluso del Atlético de Madrid: "A mí me gusta mucho el fútbol español, se ha hablado mucho de ir al Atlético de Madrid, me encantaría, una bonita afición y un estadio muy bonito. No sé, si sea como se especula en los medios, una realidad. Así como en Italia e Inglaterra hay buenas instituciones".

