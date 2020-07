El representante de Bale vuelve a cerrar la puerta de salida del Real Madrid

Jonathan Barnett ha vuelto a cerrar la puerta de salida del Real Madrid a Gareth Bale. El representante del jugador descarta que el galés pueda irse del club blanco este verano a pesar de que no ha contado para Zinedine Zidane en los últimos partidos de este año. El jugador británico cuenta con dos años más de contrato a razón de 17 millones de euros netos por temporada y todo hace pensar que los va a cumplir, aunque el francés no tenga intención de seguir viéndole en los entrenamientos.

"Bale está feliz y con la intención de permanecer dos años más en el Real Madrid", espetó el agente en una entrevista en la BBC este lunes. "Zidane ha tenido mucho éxito y no hay odio, simplemente no quiere jugar con él. Gareth entrena bien todos los días. Gareth no busca sobrevivir a Zidane", apuntó Barnett sobre ese supuesto pulso que hay entre jugador y entrenador.

No hay opción, Bale seguirá en Madrid. "Es una gran pérdida que no esté con el equipo en estos momentos pero no se irá. Los mejores jugadores del mundo no salen a préstamo", explicó el representante descartando también una posible cesión que permitiera al jugador seguir cobrando la misma ficha pero jugar en otro club mientras acaba esa vinculación que le ata al Real Madrid.

Gareth Bale durante el acto de celebración de campeones de Liga REUTERS

El agente reconoce que "ha habido interés", pero los problemas económicos de la mayor parte de los clubes del mundo y la ficha tan alta que tiene Bale en el Real Madrid provocan que "apenas hay un equipo de fútbol que pueda permitírselo". La realidad es clara: no hay opciones de venta, no se quiere ir cedido y Zidane no le quiere. Ahora mismo es un problema, aunque bendito problema tener un jugador como él.

Más de 100 goles con el Real Madrid y protagonista en cada una de las cuatro Champions League que ha ganado de blanco, Bale ha tenido una carrera más que prolífica. Su fichaje está claramente amortizado, pero es una lástima que su trayectoria en la entidad de Chamartín tenga que acabar de esta manera.

Bale tiene un problema

Gareth quiere estar en la Eurocopa aplazada a 2021 con Gales. Es la estrella de la selección de este país británico y liderará a los dragones en la primera cita europea que se disputará en diferentes sedes y que tendrá Wembley como el objetivo de todos los países: allí se jugará la gran final del torneo.

Barnett ha dejado claro en esta entrevista en la BBC que Bale "quiere jugar para Gales en la Eurocopa 2020" y que lo quiere hacer "en buena forma". Para ello necesita jugar la próxima temporada regularmente, algo que no tiene asegurado en el Real Madrid. Queda mucho verano por delante y aún tiene que acabar la campaña con la Champions League. Con su equipo tiene que afrontar esa eliminatoria que ahora mismo tienen cuesta arriba contra el Manchester City. Después de esa cita quizás se aclare un poco más su futuro. El torneo de selecciones será su gran momento y tendrá que valorar a qué le da prioridad: al dinero o a tratar de llevar a la gloria a su país.

