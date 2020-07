Zidane, sobre si James volverá a jugar con el Real Madrid: "No lo sé"

Zinedine Zidane dejó en el aire la vuelta de James Rodríguez a la dinámica habitual del Real Madrid. El colombiano no termina de entrar en los planes del técnico y sus minutos con la camiseta blanca están siendo escasos. Por ello, el nombre del centrocampista apareció tras la victoria ante el Alavés.

El entrenador merengue no dio apenas detalles sobre la situación de James. Respondió claro, conciso y de forma tajante en la rueda de prensa. ¿Volverá a jugar James con el Real Madrid? "No lo sé", aseguró rápidamente el técnico galo. Una respuesta que no se extendió y que da a entender cómo es la situación que envuelve al internacional.

James se quedó fuera de la convocatoria y las únicas imágenes que se pudieron ver de él fue en la grada. Pese a que Zidane optó por las rotaciones en el once inicial, el exjugador del Bayern no fue uno de los elegidos. El colombiano, además, fue protagonista por la mascarilla que llevaba. Sigue sin conseguir presencia en el día a día del Real Madrid y su futuro parece estar cada vez más lejos de la capital española.

La situación de James

El colombiano tiene un futuro algo incierto. Lo único concreto es que el éxito en su carrera deportiva no pasa por este Real Madrid de Zidane. Tal y como contó EL BERNABÉU, su futuro está entre Italia y la Premier. Quedarse en España le parece una buena opción, pero en los despachos de Valdebebas no están a favor de esa decisión.

Es por ello que sus destinos más factibles se concentran en equipos como el Arsenal o el Nápoles. Este último, de hecho, ya lleva varios veranos presionando para hacerse con su incorporación debido a la insistencia de Ancelotti. Ambos tienen buena relación y es sumejor carta de presentación.

Sin James, pero cerca de La Liga

El triunfo ante el Alavés deja al Real Madrid tocando la copa de La Liga con la yema de los dedos. Ya son cuatro los puntos que le alejan del Barcelona y los de Setién tienen toda la presión del mundo para no regalar un alirón a su máximo rival. Todo lo que no sea ganar al Valladolid dejará a los blancos al borde del título. Las calculadoras, al fin y al cabo, echan humo estas jornadas.

