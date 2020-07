Óscar Rodríguez no volverá a jugar con el Leganés: una joya para el Real Madrid

Óscar Rodríguez ha sido el jugador más importante de la temporada para el Leganés. Pese a que el equipo pepinero está al borde del descenso, el centrocampista ha sido de lo poco que se salva en una mala campaña para el conjunto madrileño. Sus actuaciones no han dejado indiferente a nadie y el de Los Navalmorales reúne a un buen número de pretendientes que le harían el hueco que todavía no tiene en el Real Madrid.

Con su futuro todavía por resolverse, lo que parece seguro es que no volverá a jugar un partido con el Leganés. Al menos eso es lo que ya ha confirmado Javier Aguirre en rueda de prensa. "Osquitar esto… a ver... fue muy curioso... porque Óscar quería seguir la segunda parte contra Granada. Casi se enojó conmigo porque lo paré. Le dije: '¡No, no, no! Pierdes este medio tiempo y te tenemos para el siguiente partido", comenzó diciendo el mexicano.

"A partir de ahí no sé qué pasó. No sé qué pasó. Lo confieso que no sé qué pasó. El caso es que ya no está más con nosotros. Óscar ya no va a jugar más toda la temporada. Habrá que preguntarle… (Silencio)... bueno... pues habrá que preguntarle a él, supongo, ¿Qué fue lo que sucedió a partir de ese día (contra el Granada)? Que el doctor me dijo que era una contractura, que si jugaba se arriesgaba a romperse y yo dije 'No, no, no. No quiero que se rompa Óscar' Si lo perdemos, lo perdemos toda la temporada, como pasó con Guido Carrillo", añadió el técnico.

Óscar Rodríguez, en un partido del Leganés. Foto: cdleganes.com

"Óscar es garantía es en los tiros libres, garantía de goles. Garantía de buen jugador. El único que metía goles en mi equipo. Imagínate que lo quería perder… no… Pero a partir de ahí, se acabó la historia. No hay más que hablar. Ya nada. El jugador, viene, va al fisio, tal y cual… Yo ya no llego... Yo no tengo ahí la respuesta. Alguien habló con él… el caso es que ya no está con nosotros, está... pero no está", comentó Javier Aguirre después de la victoria frente al Espanyol.

Se acabó

El entrenador mexicano ha querido dejar claro que sí hay lesión: "No hay lesión rara. Es una lesión en toda regla. Una rotura en la parte posterior del cuádriceps". "Confirmado. Óscar ya no está. El jugador ya no está...Ya no está... salió por una contractura y ya no lo he visto en un terreno de juego... No sé qué contestarte. Me parece tan extraño... Quién habló con él, no lo sé. Quién lo aconsejó, tampoco lo sé. El caso es que Osquitar ya no contamos con él. Se acabó la temporada".

Óscar Rodríguez celebra su gol de falta al Mallorca EFE

Pese a que la situación es especial, desde el Leganés insisten en que hay lesión de Óscar Rodríguez y ponen de relieve su gran profesionalidad desde que llegó a Butarque, procedente de la cantera del Real Madrid, hace ya dos años. De hecho, señalan que apenas se ha perdido unos pocos entrenamientos desde entonces y por causa siempre justificada.

Sea como fuere, si no vuelve a jugar con los pepineros, la siguiente vez que el centrocampista juegue será con su nuevo equipo. Desde el Santiago Bernabéu saben que tienen una joya, uno de los mejores futbolistas que ha pasado por La Fábrica en los últimos años. Por ello el plan es que salga nuevamente como cedido o con una venta con opción a recompra. No se le quiere perder de vista.

