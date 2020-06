La reacción del vestuario del Real Madrid ante el pinchazo del Barcelona

El Barcelona no pudo llevarse la victoria contra el Celta de Vigo y volvió a dejarse puntos en este tramo final del campeonato doméstico. Si ya después del reinicio de La Liga, los culés cedieron el liderato tras empatar frente al Sevilla, ahora han vuelto a firmar tablas, sirviendo así una oportunidad de oro al Real Madrid para sacar ventaja.

Antes del parón, el conjunto que dirige Quique Setién se encontraba en lo más alto de la clasificación después de que el eterno rival pinchase ante el Betis. Pero el golaverage favorece a los blancos después de los dos Clásicos, ya que el del Camp Nou acabó con empate a 0 y el del Santiago Bernabéu con victoria para el Real Madrid por 2-0, gracias a los goles de Vinicius Júnior y Mariano Díaz.

Ahora el conjunto merengue se enfrenta al Espanyol en el RCDE Stadium. Encuentro entre el primero y el último de la tabla clasificatoria. Zidane ya avisó en la rueda de prensa previa al encuentro que no había que fiarse de en que posición está cada uno porque cualquiera te puede ganar en una liga como la española.

Modric habla con Zidane durante una pausa de hidratación Reuters

"Sabemos desde el principio que es partido a partido. Quedaban once finales y ahora hemos ganado cuatro. Pero hay que seguir con lo que estamos haciendo, que no hemos ganado nada todavía. El partido ante el Espanyol será complicado hasta el final, ellos necesitan los puntos. Tenemos que concentrarnos y saber que estamos ante otra final. Tenemos que jugar el partido a tope", advirtió el técnico francés.

"No nos vamos a confiar. Sabemos que jugamos el primero contra el último, pero esto en el fútbol no vale nada. Ellos querrán ganar tres puntos en su casa. No nos vamos a confiar. Lo mismo pasó contra el Mallorca, sabemos lo que queremos y tenemos que meter determinación en el partido. Vamos a intentar ganar los tres puntos, pero el Espanyol va a intentar hacer exactamente lo mismo", reiteró Zizou ante los medios.

Sensación del vestuario

El mensaje de Zinedine Zidane parece que ha calado hondo entre sus pupilos. Si desde el regreso a los entrenamientos han mantenido el mandamiento de: "quedan once finales y las finales en el Real Madrid se ganan". Ahora hacen suyo el de no fiarse aunque el camino parezca que se allana por momentos. Y es que hasta la fecha han ganado las primeras cuatro 'finales' y quieren continuar con la racha de victorias consecutivas.

Los jugadores del Real Madrid celebran la decisión del VAR de conceder el gol de Benzema REUTERS

Tal y como ha revelado Javier Herráez en Carrusel Deportivo de la Cadena SER, ha podido whatsappear con alguno de los jugadores y el mensaje es ese: no se fían por enfrentarse al último de la clasificación. "No les parece mal, les viene muy bien. Pero solo piensan en su partido. Saben que cualquier revés te puede cambiar la vida. No se fían", ha desvelado el periodista deportivo. En el Real Madrid hay paso firme hacia el título, pero también se está alerta para no confiarse y fallar.

