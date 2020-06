Achraf decide su futuro en el Real Madrid: prefiere salir, pero no lo hará a cualquier precio

El futuro de Achraf Hakimi se debate en los despachos del Real Madrid desde hace varios meses. Ni la pandemia, ni la preocupación por la presente temporada, ni otras renovaciones han hecho olvidar el nombre del marroquí entre la plana mayor. La dirección deportiva sabe que tiene que solucionar este problema más pronto que tarde ya que hay equipos interesados en el lateral y la gran temporada del canterano da la razón al entorno del jugador para presionar y buscar un gran contrato.

De hecho, Achraf acaba contrato en 2022 y aún mantiene una ficha que le corresponde con un estatus de jugador aún en progresión. El paso adelante que ha dado en los dos últimos años cedido en el Borussia Dortmund provoca que las pretensiones del jugador nacido en Madrid sean tan altas que, teniendo en cuenta la situación económica que rige en todos los clubes de fútbol, no sean asumibles. Además, el jugador ha decidido que su etapa en Madrid, por ahora, no tiene más sentido y está convencido de no volver.

No es una cuestión económica. El Real Madrid podría hacerse cargo de una ficha de cinco millones de euros. Esa es la cifra que se ha filtrado desde Italia que le habría ofrecido el Inter de Milán para convencerle y firmar por cinco temporadas. Los blancos, en esa información que ha saltado en la tarde de este viernes, recibirían 40 millones, una cifra que parece quedarse corta incluso en un mercado afectado por la crisis provocada por el coronavirus. La oferta tendrá que ser superior para que la entidad se plantee su vuelta.

No se ve titular

Está claro que el jugador está aprovechando su situación para presionar al equipo de Chamartín para que mueva ficha, pero Achraf ya está convencido de no volver. El marroquí no cree que la coexistencia con Dani Carvajal, que ha cumplido este año 28 años, y Álvaro Odriozola, sin confianza y sin minutos en su cesión en el Bayern de Múnich, sea positiva. El vasco sería el gran beneficiado si finalmente se formaliza la salida del lateral cedido en el Borussia.

Achraf Hakimi celebra su gol con el Borussia Dortmund ante el Wolfsburgo en la Bundesliga EFE

Contando con que Carvajal ha sido para Zidane una pieza clave en sus éxitos, el regreso del marroquí tendría como premisa aceptar que partiría con la vitola de ser su sustituto. Si algo ha demostrado el francés es que respeta las jerarquías de un vestuario que tiene dominado y la vuelta de un jugador de calidad, pero aún joven, no es compatible con desestabilizar el estatus quo. De esta forma, Achraf ve que su progresión se vería limitada.

También ha demostrado el galo que es capaz de dar continuidad a un futbolista que le demuestre calidad suficiente para ser titular del Real Madrid. El ejemplo más reciente es el de Fede Valverde. Nadie daba un duro por el uruguayo el verano pasado, cuando el francés decidió que permaneciera en la entidad y no volviera a salir cedido. Zidane conoce bien a Achraf y siempre miraría por su progresión siempre que sea consciente de la exigencia del club, pero el jugador no quiere ser suplente y, en este momento, no se plantea volver a vestir la camiseta blanca.

Su deseo es jugar

El deseo de Achraf en los últimos meses parecía ser el de seguir y triunfar en el Real Madrid. Al menos, así lo han transmitido él mismo y su agente, Alejandro Camaño. Este habló recientemente en los micrófonos de Onda Madrid. "Achraf lo que quiere es jugar partidos. Es muy joven, muy bueno, pero hay que jugar partidos. Llegaremos a un acuerdo para lo que sea, pero pensando en jugar en algún momento en lo que para él es el mejor equipo del mundo, el Real Madrid", explicó el representante de jugadores.

Achraf, en un partido del Borussia Dortmund Reuters

Hakimi puso la pelota en el tejado del Real Madrid en una entrevista también reciente en Telefoot. "El Madrid es mi casa. He disfrutado mucho ahí y he jugado muchos partidos ahí. Si el Madrid quiere que vuelva, voy a volver", sentenciaba el lateral que pertenece a la entidad blanca desde 2006. La oferta del Inter no es la única que tiene sobre la mesa. El Bayern, que quiere liberar a Joshua Kimmich por fin del lateral, está también muy interesado en su contratación.

El rendimiento de Achraf se podría decir en esta temporada que ha sido mejor que la de su competencia en el Real Madrid. Aún así, su faceta defensiva sigue dejando dudas. En Alemania juega en un esquema de tres centrales, algo que no tendría en su retaguardia si regresa a la capital de España. En esta decisión hay muchos aspectos que podrían dejar un calado para el futuro, como es la imagen que se dará a los canteranos con esta operación. La opinión pública está convencida de su vuelta, pero el marroquí parece haber decidido que quiere seguir escribiendo su historia en otro lugar.

