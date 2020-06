Iturralde a Mou, tras el 5-0 en El Clásico: "Te has equivocado, aquí hay un gallo y no eres tú"

Iturralde González fue protagonista de muchos enganchones después de una carrera arbitral muy larga. Uno de los colegiados que más trascendencia han tenido en el fútbol español más reciente tiene muchas anécdotas y esas se produjeron en el encuentro más tenso que puede haber cada temporada: El Clásico. El vasco ha dirigido varios Real Madrid - Barça, pero, en Carrusel Deportivo de la Cadena SER recordó el primero de José Mourinho, donde se llevó un 5-0 del Camp Nou.

"Al ser tan expresivo es fácil verle venir. A Mou le veías muy fácil. Habló antes del 5-0, salió en portada de los periódicos y todos leemos y escuchamos. Él me quería condicionar, claro. Si tu eres incendiario, tienes que ser incendiario siempre. No puedes ser incendiario y luego, quedarte 90 minutos sentado. Si eres gallo, eres gallo siempre. Al final, viene a felicitarme. Yo le agarro por el hombro y le digo: Te has equivocado en una cosa. Aquí hay un gallo y no eres tú, soy yo. Los asistentes que lo oyen me dicen: te has pasado", desveló Iturralde.

No es nuevo eso de escuchar que la tensión entre los jugadores era tal que sus relaciones personales se deterioraron. "Fue la peor época en cuanto a tensión entre los jugadores. Antes de empezar, se saludan, hablan... Con Mourinho, no se miraban. En aquella famosa final el que me veta es el Real Madrid porque se preveía un partido muy tenso. Hay que pensar que perfil de árbitro hay para que perfil de partido. Si llega otro, puede cambiar el resultado incluso", expresó el que fuera árbitro internacional.

Antes del partido, en la rueda de prensa previa, Mourinho fue muy claro con Iturralde. "No me preocupa el árbitro, pero si cojo la estadística y algunos documentos que he leído en periódicos... El Barça es feliz con Iturralde y el Madrid menos, pero creo que es algo aleatorio. Sin embargo, Iturralde no es aficionado del Barcelona, sino de los colegiados. Tengo confianza en él y creo que lo hará bien; si los jugadores le ayudan, es más fácil hacerlo bien; si no tiene ayuda, no es tan fácil. Queremos ayudar al árbitro, no complicarle la vida", expresó el que entonces era técnico del Real Madrid.

