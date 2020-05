Nacho Fernández avisa a Lenglet: "Estamos al 95 por ciento y subiendo"

Nacho Fernández ha repasado en El Partidazo de #Vamos el estado de la plantilla en esta semana de entrenamientos. El equipo pasará este lunes a la última fase antes del regreso de la competición y Zidane podrá entrenar con todos los jugadores a la vez. También conocen ya los horarios, una de las cuestiones por las que le han preguntado al jugador del Real Madrid y ha mostrado sus preferencias.

"Los jugadores nos tenemos que adaptar. Yo prefiero jugar sábado o domingo, pero nos adaptaremos a los que sea para que la gente disfrute", explicó Nacho. El Real Madrid jugará el domingo 14 de junio a las 19:30 horas frente al Eibar y el jueves 19 de junio a las 22:00 horas contra el Valencia.

Lo hará en el Alfredo Di Stefano, un estadio que le trae muy buenos recuerdos al central. "Ya hemos entrenado ahí algún día. Tengo muy buenos recuerdos de ese campo. El club ha decidido que juguemos ahí. Sería muy raro jugar sin público en el Santiago Bernabéu. Pero sí, nos tenemos que acostumbrar al Alfredo Di Stefano para estar al mejor nivel", recalca Nacho Fernández.

''A Hazard y Asensio les veo bien''.



''Tenemos mucha confianza en nosotros''.@nachofi1990 en El Partidazo de Movistar, #VolverEsGanar. pic.twitter.com/QM5tn57GH8 — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) May 31, 2020

Esta circunstancia cambia la temporada por completo, así como el hecho de que no haya público en las gradas o los cinco cambios por partido, pero Nacho confía en las posibilidades del equipo compartiendo pantalla con el central del Barça Clement Lenglet. "Esta Liga la ganará el que mejor se adapte a esta situación. El tema de los cambios va a ser muy importante. Van a ser muchos partidos seguidos, poco descanso... los entrenadores yo creo que están contentos con los cinco cambios. Parecen pocos partidos, pero no lo son porque el calendario va a estar muy comprimido", destaca el defensa.

Aviso al Barça

Eso sí, después de tres semanas entrenando el equipo ya está en un gran estado de forma. "Estamos bien, las sensaciones son diferentes porque no podemos estar con todos los compañeros. El equipo está bien, con ganas de luchar por el campeonato. Quedan días para empezar. Queremos llegar al cien por cien, estamos al 95 y subiendo", confiesa Nacho.

El equipo recupera a Marco Asensio y Eden Hazard, dos refuerzos muy importantes para el central multiusos. "Llevaban mucho tiempo parados y les veo bien, con confianza. Son lesiones de cabeza, les veo bien mentalmente y cuando les toque volver nos van a ayudar mucho", recalca Nacho.

El veterano canterano confía en las opciones del club para hacerse con La Liga a pesar de estar por detrás del Barça. "Son dos puntos. Nos encantaría estar por delante, pero dos puntos no son nada. Nuestra ilusión es ganar todos los partidos que nos quedan. Tenemos mucha confianza en nosotros mismos, iremos partido a partido. Nos adaptaremos a esta circunstancia nueva, pero el que lo haga más rápido ganará", explica el jugador del Real Madrid.

Sobre su futuro, Nacho está muy tranquilo y confía en seguir vinculado al club blanco mucho más tiempo. "No pienso en eso. Tenemos unos objetivos muy cercanos. Tenemos un partido muy complicado en Champions también. ¿El futuro? Cuando acabe la temporada me sentaré con el entrenador y el club. Me quedan dos años de contrato y me gustaría seguir", explica el canterano madridista.

