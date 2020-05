El futuro de los jugadores del Real Madrid en cuatro fases: de Sergio Ramos a Gareth Bale

¿Cuándo se abrirá el mercado de fichajes? La duda sobrevuela, ya que la apertura de la ventana de transferencias típica del periodo estival no se podrá producir, teóricamente, hasta que las diferentes competiciones finalicen. Lo que es seguro es que no se dará el pistoletazo de salida el próximo 1 de julio, tal y como estaba previsto.

Se esperan menos movimientos que otros años. La crisis del coronavirus también golpea al fútbol en el aspecto económico y eso provoca que parezca imposible pensar en que se produzcan fichajes que superen la barrera de los 100 millones de euros e incluso de los 200 'kilos'.

Eso no significa que no vaya a ver cambios en los distintos clubes de Europa. También en el Real Madrid. En la órbita del club merengue se han colocado importantes futbolistas, aunque por ejemplo, en el caso de Mbappé, habrá que esperar al menos hasta 2021 para verle vestido de blanco. Otra cosa será con Haaland, Camavinga...

Aunque lo que importa aquí es la 'Operación Salida'. No todos los jugadores que forman parte de la plantilla en esta 2019/2020 continuarán en el Real Madrid a partir del próximo curso. La situación de los futbolistas blancos puede dividirse en cuatro grupos distintos:

Fijos

Es el grupo con más protagonistas. Hasta trece jugadores que están a las órdenes de Zidane este curso continuarán, salvo sorpresa mayúscula, formando parte de la plantilla del conjunto merengue durante la 2020/2021. Estos son Courtois,, Carvajal, Ramos, Varane, Mendy, Casemiro, Kroos, Fede Valverde, Asensio, Hazard, Vinicius, Rodrygo y Benzema.

Rodrygo y Benzema celebran el cuarto gol del Real Madrid al Galatasaray REUTERS

Destacan aquí los nombres de los jóvenes brasileños, que se han abierto paso en el equipo y continuarán formando parte del plantel blanco. También sobresale la figura de un Marco Asensio que este curso todavía no ha debutado por la terrible lesión que sufrió el pasado verano durante la International Champions Cup. Así, el '20' tiene una oportunidad de oro la campaña que viene para ser importante y consagrarse.

Decisión en sus manos

Tan solo dos jugadores se encuentran en esta fase: Modric y Marcelo. Los dos son de los veteranos de la plantilla y se ha especulado sobre su posible salida a lo largo de las últimas temporadas, rumores que han ido sucediéndose también en estos meses. Lo que también une a ambos es que han confirmado su deseo de continuar en el Real Madrid.

Luka Modric y Marcelo, entrenando en Valdebebas

Desde Italia y también el Inter Miami de David Beckham han llamado a la puerta de Luka Modric. El club ya ha manifestado al futbolista que acatarán su decisión sobre si cumplir su contrato, el cual vence en 2021, o irse ya. Algo similar a lo que pasa con Marcelo y es que el brasileño también ha sido colocado en la agenda de otros importantes equipos, pero él no parece querer marcharse este verano.

Dudas

El apartado de dudas es el segundo con más futbolistas en su haber. Aquí cabe hablar de los otros dos centrales del equipo: Nacho y Militao. Ninguno de ellos ha logrado sobresalir este curso y dar el nivel notable que sí que han mostrado Sergio Ramos y Varane.

Isco Alarcón, en un partido del Real Madrid Reuters

Isco, Lucas Vázquez, Bale y Jovic son los otros cuatro jugadores que no tienen asegurado continuar más allá del final de la presente temporada. Buena parte de las opciones de estos pasa por las ofertas que puedan llegar por ellos a las oficinas del Santiago Bernabéu, así como de las posibles incorporaciones.

Salidas

Tres jugadores no continuarán en el Real Madrid. El primero de ellos es Areola, que tras finalizarse su cesión deberá volver al PSG. Por otro lado se encuentra Brahim, quien apunta a salir cedido para encontrar y disfrutar de los minutos que en el equipo merengue no puede tener. Por último, Mariano. El hispano-dominicano se resistió a salir ya el pasado año y aunque sigue soñando con triunfar en el Madrid, no puede seguir conformándose a su edad con esta rutina de no tener minutos.

[Más información - Las tareas pendientes de Zidane para la vuelta de La Liga: de la defensa al ataque]