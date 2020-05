Reinier seguirá el 'plan Kubo': cesión en España antes de llegar al Real Madrid de Zidane

Lo que era un secreto a voces se confirmó el pasado 20 de enero. El Real Madrid emitió entonces un comunicado oficial anunciando el fichaje de Reinier a cambio de 30 millones de euros. Una nueva operación con vistas al futuro que seguía la estela de las de Vinicius, Rodrygo, Kubo o antes que ellos Odegaard y Fede Valverde, entre otros.

Fue después de que Reinier cumpliese la mayoría de edad cuando al fin recaló en la casa blanca. El futbolista, que llegó procedente del Flamengo, firmó hasta el año 2026, para pasar a formar parte en principio del Castilla dirigido por Raúl. Aunque para verle en Valdebebas, el Real Madrid tuvo que luchar contra otros grandes de Europa para hacerse con los servicios del talentoso jugador.

Manchester City, PSG o Barcelona fueron algunos de los clubes que se interesaron en el fichaje de Reinier Jesús. A ellos hay que sumar el Atlético de Madrid. El conjunto rojiblanco intentó conseguir el 'sí' de la última joya salida del gigante sudamericano el pasado verano, pero la incorporación de Joao Félix acabó por frustrar cualquier otra operación por un joven valor.

Reinier, durante su presentación como futbolista del Real Madrid EFE

"Es un sueño realizado. Llegar al Real Madrid es el top. Es el mayor club del mundo. Es una felicidad inmensa. Estoy muy feliz. Es la realización de un sueño para mí y mi familia", dijo el futbolista en Globoesporte después de anunciarse su fichaje. Unas semanas después se consumó su llegada a la capital española.

Después de disputar el Preolímpico con la selección de Brasil sub23, el 18 de febrero tuvo lugar su presentación en el Santiago Bernabéu. Se cumplía así el sueño de un niño que no pudo evitar las lágrimas en su puesta de largo. "Fue una felicidad increíble recibir esta noticia. Cuando mi padre me llamo por teléfono, estaba en el mundial de clubes y no sabía que hacer. Era una emoción inexplicable. Empecé a llorar. El Real Madrid en Brasil es algo gigantesco. Siempre ha sido mi equipo y quiero dar lo mejor de mi", dijo aquel día el jugador.

Florentino Pérez, en la presentación de Reinier Reuters

Sin hueco en el primer equipo al estar completas las plazas de extracomunitarios por Militao, Vinicius y Rodrygo, Reinier comenzó su aventura en la casa blanca desde las filas del Castilla. Tan solo pudo disputar tres partidos antes de que se suspendiese la temporada en el fútbol español por el coronavirus, pero en ese tiempo ya dejó muestras de lo grande que puede llegar a ser.

Buenas sensaciones

Reinier puede desempeñarse en varias zonas del campo, desde el papel de centrocampista hasta el de delantero, aunque la mediapunta es su posición favorita. Es un futbolista con un buen control de balón y atrevimiento de cara a portería. Y así lo dejó demostrado a las primeras de cambio.

En su primer duelo como jugador merengue repartió una asistencia, pero fue ante el Coruxo, en el último encuentro de esta 2019/2020 para el Castilla en Segunda B en el que abrió su casillero goleador en el fútbol español con un doblete, completando además los 90 minutos y guiando al filial madridista hasta la victoria.

Reinier celebra un gol con sus compañeros del Castilla

Su progresión se vio cortada por ese parón obligatorio que, a la postre, ha acabado siendo definitivo después de que la RFEF haya emitido este mismo jueves un comunicado en el que da por finalizadas las temporadas en el fútbol no profesional. El Castilla, fuera de los puestos de playoffs, da el curso por terminado.

Cesión para seguir creciendo

Tal y como ha llevado a cabo el Real Madrid con otros jóvenes futbolistas como Fede Valverde, quien ya está asentado en el primer equipo; Martin Odegaard, que pronto volverá al Santiago Bernabéu después de su explosión en la Real Sociedad; o de Takefusa Kubo, quien ha formado parte de la plantilla del Mallorca durante la presente temporada y que continuará cedido el próximo curso; Reinier será cedido.

La idea del club de Concha Espina es vigilarle de cerca. Después de los casos anteriores en Deportivo, Real y Mallorca, la opción de ver a Reinier en un equipo español durante la temporada 2020/2021 gana enteros. Interesa que vaya cogiendo experiencia en el fútbol profesional del Viejo Continente y que pueda así ocupar un hueco en el Real Madrid lo más pronto que sea posible.

Pretendientes no le van a faltar. Varios son los equipos de Primera División que estarán encantados de poder contar con el brasileño de cara al próximo curso. De hecho, ya hace unos meses se especuló con el posible interés del Valladolid de Ronaldo. La premisa base es que al club que vaya a parar le garantice minutos y protagonismo.

[Más información: Reinier ya brilla y reafirma la política de fichajes del Real Madrid]