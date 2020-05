Roy Keane y su explicación de por qué rechazó jugar en el Real Madrid en 2005

Roy Keane casi ficha por el Real Madrid. O al menos eso ha reconocido en su segundo libro autobiográfico donde cuenta muchas anécdotas sobre su pasado como futbolista.

Todo ocurrió en el mercado invernal de 2005 cuando Roy Keane dejó el United por una pelea con Ferguson, apareciendo el Real Madrid como posible destino.

"El Real Madrid me ofreció un contrato de año y medio. Mi representante, Michael Kennedy, había ido a Madrid y había negociado un acuerdo con el Real Madrid. Michael me había avisado que Butragueño me llamaría -lo hizo-, así que llevé mi móvil a todas partes conmigo", comenta.

"Cuando recibí su llamada estaba sentado en el inodoro y me dijo: 'Mira, Roy, estaremos encantados de tenerte. La junta del club solo tiene que aprobar el acuerdo; era un procedimiento estándar'".

Roy Keane, segundo entrenador de la selección de Irlanda. Foto: fai.ie

Pero cuando todo estaba hecho, el exfutbolista irlandés decidió no aceptar la oferta: "Fue el desafío más atractivo que tenía, pero no lo acepté".

"Tomé un enfoque negativo de todo. Podría haber sido genial para mis hijos. El clima y el entrenamiento me podrían haber dado otra oportunidad de vida, otros dos años de juego; podría haber aprendido nuevas técnicas para mi estiramiento. Pero en cambio, como siempre, estaba mirando lo que podría salir mal", dice.

El Celtic, como destino

Finalmente acabó yéndose al Celtic de Glasgow en enero de 2006 donde se retiró: "No quería mudarme a España. Fue el miedo el que decidió: miedo a lo desconocido. Me imaginaba yendo a Madrid y al vestuario. Empezaría de nuevo y no estaba de humor para hacerlo. Tuve una carrera difícil".

Otra de las razones por las que decidió no irse al Real Madrid era porque no se veía siendo importante: "No es bueno jugar para un club o no se trata solo de jugar para ellos. Se trata de tener un efecto en el club, tener una gran influencia. Esa fue una de mis preocupaciones cuando dejé el United. Tenía 34 años, era un jugador experimentado. El Real Madrid podría haber querido que alguien hiciera un trabajo en el centro del campo durante algunos partidos. Pero quería entrar y tener un efecto en un equipo".

