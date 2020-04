Melero López y el 'Todo OK, José Luis': así vivió la polémica del año el protagonista del VAR

Munuera (árbitro): "¡Balón, balón, balón!".

Melero (VAR): "Quiero verla, que no renueve. A ver, a ver. Dame otra -imagen-.

Munuera: "¿Es buena?

Melero: "Nada, fuera, nada, nada. Tiramos para adelante, José Luis. Todo ok. Todo ok. Jose Luis".

Esta conversación está en la cabeza de todos los madridistas desde el curso pasado. En la primera temporada del VAR en España, el Real Madrid sufrió uno de los mayores escándalos del videoarbitraje durante un partido que le enfrentó a la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu.

Era un 6 de enero de 2019 y la Real ganó 0-2 en casa de los blancos con goles de Willian José y Rubén Pardo. Pero el madridismo entero clamó por un penalti robado que cometió Rulli sobre Vinicius Jr. Melero López desde el VAR, y tras revisar la jugada, dio luz verde a Munuera Montero para seguir el partido y no pitar la pena máxima.

La conversación de Melero con Munuera durante el penalti a Vinicius

Un error clamoroso que dio lugar a la frase "Todo ok, José Luis", que todavía resuena en algún debate e incluso en el Santiago Bernabéu cuando se protesta alguna acción arbitral. Su protagonista, Melero López, ha hablado de la acción en una entrevista para El Desmarque.

"No me dieron mucha caña con eso. En esas situaciones y en otras te intentas abstraer. No soy mucho de leer prensa y tampoco estoy habitualmente pendiente de redes sociales, de hecho no tengo, y en esa fecha intenté estar menos pendiente aún. Al final tienes que intentar que cuando estás en el VAR no puedes enrollarte con una explicación. Tienes que hablar de forma rápida y concisa. Y tienes que darle continuidad al juego y ayudar al compañero", dijo de aquello.