Así pasa Rodrygo el confinamiento en Madrid

Los futbolistas del Real Madrid quedaron en cuarentena después del positivo por coronavirus de Trey Thompkins, jugador de la sección de baloncesto, quien ya ha superado el Covid-19. Salvo Luka Jovic, que decidió poner rumbo a su país, saltándose así el confinamiento, el resto de integrantes del primer equipo de fútbol continúan en la capital a la espera de la vuelta a los entrenamientos.

Desde sus respectivos domicilios, los futbolistas se ejercitan y también pasan tiempo con su familia, más del que en otras ocasiones pueden disfrutar. Rodrygo ha presumido de todo ello en su cuenta personal de Instagram. El brasileño ha subido una nueva publicación a la famosa red social en la que se le ve rodeado de los suyos.

"Disfrutando con mi familia", escribe el joven futbolista brasileño junto a tres fotografías. Además, en ellas también se puede ver al propio Rodrygo Goes disfrutando de otra cosa que le hace muy feliz: el balón de fútbol. También durante este tiempo el ex del Santos se ha animado con algunos de los retos virales que circulan en la Red.

Ver esta publicación en Instagram Disfrutando con mi familia...◘️◘️ Una publicación compartida de Rodrygo Goes - RG ◘ (@rodrygogoes) el 8 Abr, 2020 a las 8:32 PDT

Rodrygo perdió cierto protagonismo antes del parón, pero sabe que tiene que tener paciencia. Tan solo tiene 19 años y esta es su primera temporada en un coloso como es el Real Madrid. El propio jugador ya declaró recientemente que Zidane le ayudaba, corregía y animaba. Y es que esto es solo el principio de su historia en el trece veces campeón de Europa.

Relación con Zidane

"Tengo muy buena relación con él, me recibió muy bien. Él sabía el momento para meterme en el campo y cómo prepararme para ello. Me ayuda, me aconseja y me dice dónde y cómo mejorar, también destaca lo que hago bien", fueron sus palabras sobre Zidane en DAZN.

