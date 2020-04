El error que el Tottenham cometió con Gareth Bale y no quiere repetir con Harry Kane

Harry Kane ha dejado caer su salida del Tottenham Hotspur. El delantero inglés, uno de los más codiciados del mercado, busca nuevos retos y luchar por los títulos. Tras un lustro siendo la referencia del equipo londinense, sus palabras han hecho saltar las alarmas en el seno de los Spurs. El club se debate entre una gran venta o retenerle a toda costa.

Paul Robinson, exjugador del Tottenham y de la selección inglesa, ha hablado en el diario Express acerca de la situación de Harry Kane: "Es difícil cuando un jugador de esa magnitud y calidad dice que se quiere marchar del club", señaló sobre la posibilidad de vender a su delantero.

Robinson comparó la situación con la venta de Bale al Real Madrid en 2013. Cree que como en aquella ocasión, Daniel Levy será capaz de sacar el mayor rédito a Kane.

Harry Kane, en un partido del Tottenham Reuters

"Es como lo que pasó con Gareh Bale, pero el acuerdo tiene que ser correcto. En el pasado, Daniel Levy se ha asegurado de que los acuerdos fueran buenos y sacó una cantidad excelente por sus jugadores. El trato debería ser bueno para todos y por una gran suma de dinero que se reinvierta después en la plantilla", explicó.

Pero el ex de los Spurs explica lo importante que es no equivocarse con la reconstrucción del equipo. Hacen falta fichajes y no repetir los errores que se cometieron tras la venta de Bale: "La plantilla necesita reforzarse. Sacar a Harry de la ecuación haría que se necesitase reinvertir el dinero con cuidado. No hay más que ver lo que pasó con Bale", señaló.

