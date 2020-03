Bale, desaparecido en El Clásico: no calentó y se perdió la 'fiesta' en el vestuario del Madrid

Gareth Bale no tuvo presencia en El Clásico de este domingo celebrado en el Santiago Bernabéu. El galés desapareció, pese a que era uno de los 19 nombres que entró en la lista de Zinedine Zidane de cara al partido contra el Barcelona. Los blancos ganaron y no echaron de menos al Expreso de Cardiff, que ni siquiera calentó en la banda durante el transcurso del partido.

Horas antes del partido habría dudas sobre si Bale podría entrar en el once, aunque pocos apostaban por él. Las teorías apuntaban más a Vinicius, Isco -titulares ambos- e, incluso, Lucas Vázquez antes que a él. Zidane confirmó que no sería titular, como sí lo fue en El Clásico del Camp Nou del pasado 18 de diciembre.

Bale no fue titular y se quedó sin jugar un solo minuto. Los cambios de Zidane fueron Modric, Lucas Vázquez y Mariano. Ninguno más, a parte de estos tres futbolistas, salió a calentar. Mendy, Militao y Areola -es decir, dos defensas y un portero- fueron los otros a los que no se vio fuera de la caseta del banquillo.

Parece que Bale sigue perdiendo presencia en el equipo, después de haber pasado desapercibido en los últimos partidos que jugó. Ante el City dispuso de solo 16 minutos. Pero al galés tampoco se le vio en las fotos del vestuario, algo que ha llamado la atención en las redes sociales.

La foto en el vestuario del Real Madrid tras El Clásico

James, la otra ausencia

Benzema (500), Isco (300) y Lucas Vázquez (200) cumplieron una cifra redonda de partidos con la camiseta del Madrid y posaron con sus compañeros en una foto. En ella aparece casi todo el equipo, hasta Hazard, Asensio, Jovic, Rodrygo y Brahim, que no estaban convocados. James Rodríguez, que no entró en la lista, no sale en la foto.

No aparece Bale, pese a que sí lo hacen los otros tres jugadores que estuvieron en el banquillo y no jugaron. Las otras ausencias son las de Courtois, Carvajal y Valverde, titulares en el encuentro.

