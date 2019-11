Nacho: "Robert Moreno ha hecho su trabajo en la Selección perfectamente"

Robert Moreno ha dejado de ser seleccionador nacional después de que Rubiales lo anunciase de forma pública en la Ciudad de Fútbol de Las Rozas. El presidente de la RFEF comunicó, además, que el entrenador encargado de llevar a la Selección a lo más alto en la Eurocopa es Luis Enrique.

Este se ha convertido en el tema del momento y sobre él ha sido preguntado el madridista Nacho Fernández. El central del conjunto merengue, que se encuentra en estos momentos inmerso en la recta final de su recuperación, acudió a una subasta para recaudar fondos contra el cáncer de mama realizada por la Fundación Clínica Menorca y allí habló sobre el cambio en el banquillo de España.

El defensa, quien también ha saboreado las mieles de defender la camiseta de la Selección, ha señalado que Robert Moreno ha hecho su trabajo "perfectamente" desde que cogió las riendas del equipo nacional, pero también que es "importante" que Luis Enrique quiera volver a dirigir después de pasar por el peor momento de su vida.

Luis Enrique y Robert Moreno

"Lo que sé es que su trabajo lo ha hecho perfectamente. Ha clasificado a España, que era el objetivo, y ha hecho un buen trabajo. Pero no son decisiones mías, no me quiero meter ahí", dijo Nacho sobre Robert Moreno, quien por el momento no ha hecho ninguna declaración sobre todo lo sucedido.

La mejor solución para España

"Es una noticia que no se esperaba mucha gente. Es importante que Luis Enrique quiera volver a entrenar, para él y sobre todo para los jugadores. Robert lo estaba haciendo también muy bien pero como os digo no es una decisión mía, no sé qué es lo que pasará por allí. Que se solucione de la mejor manera", finalizó el futbolista del Real Madrid.

