Quién es Haaland y por qué tiene perfil para jugar en el Real Madrid

Erling Braut Haaland (Inglaterra, 19 años) ha irrumpido en el fútbol europeo a base de goles y con un perfil que está dejando encandilados a los clubes más importantes del Viejo Continente. Entre los equipos que se han colocado en la lista de pretendientes del delantero con pasaporte noruego se encuentran el Barcelona y el Real Madrid.

Como se suele decir 'de casta le viene al galgo' y es que el jugador británico-noruego es hijo del que fuera internacional con la selección de Noruega Alf-Inge Haaland. Su carrera ha ido paso a paso desde militar en el Bryne de la segunda división de su país a dar el salto al Molde con 16 años. Fue en este último donde comenzó a hacer ruido siendo apenas un adolescente. Un ruido que le llevó a captar la atención del Red Bull Salzburgo.

Esta temporada, la 2019/2020, es la segunda que afronta Haaland en el conjunto austriaco. Si en su primer curso en el equipo apenas gozó de oportunidades, esta se ha convertido en la de su eclosión. Hasta la fecha ha participado en 16 encuentros del Salzburgo y el dato llamativo llega ahora: ha marcado 26 tantos y ha repartido 5 asistencias. O lo que es lo mismo, promedia 1,44 goles por partido.

Erling Haaland Reuters

Fue en el pasado Mundial sub20 cuando el nombre de Haaland comenzó a escucharse cada vez más en el panorama futbolístico. Quizá recuerden a un futbolista que marcó 9 goles en un solo encuentro. Pues bien, fue él. Nueve de las doce dianas que endosó Noruega a Honduras. Un registro que le hizo valedor de dos récords en la competición: más tantos anotados por un jugador en un mismo partido y victoria más amplia.

Su 1,94 no le impide tener una buena velocidad y buen manejo del balón. Ya le han comparado con un Lukaku y sus registros en la Champions 2019/2020 hablan por sí solos: siete goles en cuatro partidos, tres de ellos al Nápoles de Carlo Ancelotti. Sobre él dijo Soljskaer:"Puede convertirse en un gran delantero, seguro. Me recuerda el tipo de delantero que Lukaku es". Un '9' que ya está dando mucho de qué hablar.

Política de fichajes del Madrid

Desde hace ya varios años, en la casa blanca se sigue una política de fichajes de captar a los jóvenes valores para hacerse con sus servicios a un precio más asequible de los que se pagan en la actualidad. Asensio o Fede Valverde llegaron por 5 millones de euros o menos. Odegaard fue fichado cuando media Europa estaba tras sus pasos. Vinicius, Rodrygo, Ferland Mendy...

Erling Haaland celebrando un gol Reuters

De esta política se escapa Kylian Mbappé por el precio, pero no por la edad -cumple 21 años en diciembre-, mientras que Erling Haaland tendría un precio mucho más bajo que el del delantero del Paris Saint-Germain, pero también podría rondar los 100 millones de euros. Eso es al menos lo que aseguran algunos medios. Una cantidad que podría ser de advertencia a pretendientes, pero que se negociaría.

Cómo encaja en el equipo

El joven noruego llegaría para compartir vestuario en el futuro con Martin Odegaard, al que conoce bien de la selección y también de las categorías inferiores. Pero también vendría a reforzar la posición de '9' con Luka Jovic y un Benzema que cumplirá en el próximo mes de diciembre 32 años.

A Karim le queda cuerda, pero está no es infinita, por lo que poco a poco se tiene que ir dejando paso a la nueva generación. Así, en un futuro no muy lejano, Haaland podría ocupar un hueco importante en ese once ahora sub21 con el que ya sueñan en el Santiago Bernabéu.

