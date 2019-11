Thibaut Courtois: "Sé lo que valgo, nunca he perdido la confianza"

El Real Madrid volvió a ganar, y de goleada, por segunda vez esta semana y además echó el cerrojo a su portería por quinto partido consecutivo. Gran parte de 'culpa' de esto la tiene un Thibaut Courtois que atraviesa por su mejor momento desde que aterrizó en el Santiago Bernabéu en el verano del año 2018.

El guardameta belga es otro desde el último parón de selecciones y poco a poco va reivindicándose ante el club y su afición. "Siempre feliz, pero no creo que solo sea por el portero, creo que a todo el equipo le viene bien dejar la portería a cero. Es trabajo de once, aunque cuando nos meten gol siempre es culpa del portero o de los defensas", comentó Courtois ante el micrófono de Realmadrid TV.

"Hemos hecho muy buen partido. Hemos empezado fuerte, siguiendo la línea de los partidos en casa contra el Leganés o el Galatasaray. Hay que meter el pie y luchar. Además, con un tiempo difícil, con frío y lluvía -risas-, y contra un equipo que nunca deja de probar cosas. Pero creo que lo hicimos bien", añadió el ex del Chelsea.

Courtois

Thibaut Courtois destacó también la estrategia del Eibar: "Es un campo pequeño y ellos presionan bien arriba, por eso no queríamos salir siempre en corto, pero incluso así lo hemos hecho a veces. La hemos tenido en el centro del campo y nos ha ido muy bien". "Si queremos ganar muchos partidos fuera de casa, si queremos ganar, hay que luchar y hay que dejar la piel en el campo. Creo que eso es lo que quieren nuestros aficionados", sentenció.

Su trabajo y los récords

También atendió a los medios de comunicación en zona mixta y aseguró que nunca ha dudado de sí mismo: "Nunca he perdido la tranquilidad, yo sé lo que valgo. Un portero de mi nivel siempre esperan que pare algo más. Yo me sentía bien y tarde o temprano, sale el sol siempre y yo nunca he perdido la confianza". "Yo no pienso en los récords, yo pienso en ganar los partidos", sobre la marca de Casillas y minutos consecutivos sin encajar gol con el Real Madrid.

Hazard

Su compatriota está cada vez mejor y eso es algo que notan tanto sus propios compañeros como desde el club o la afición: "En otros partidos ha jugado muy bien. Hoy ha hecho un partidazo, no ha podido meter el gol, pero ha sido muy decisivo. y ojalá meta algún gol más para su confianza, aunque no la necesita, pero sí para que los madridistas disfruten de sus goles. Aquí va a lograr lo mejor".

