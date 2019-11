Zidane: "¿Mbappé? Solo dije lo que desea el jugador y lo diré las veces que quiera"

El Real Madrid se mide al Eibar este sábado y lo hace con la moral por las nubes tras la abultan victoria contra el Galatasaray del pasado miércoles. Los de Zinedine Zidane llegan al choque con confianza y la ilusión depositada sobre Rodrygo, la revelación blanca que sorprendió al mundo con un hat-trick de récord en Champions. El técnico francés compareció en rueda de prensa para analizar toda la actualidad blanca.

El enfado del PSG por Mbappé

"No creo que hablando de Mbappé desestabilice al PSG. Yo sólo dije unas palabras que dijo él, que su sueño es jugar en el Madrid"

Supercopa en Arabia Saudí

"La Federación ha tomado esa decisión y nosotros tenemos que pensar en jugar y nada más".

Rodrygo o Bale

"Somos 25 jugadores y tengo 25 titulares. Cada partido tenemos que elegir y eso es lo que voy a hacer".

Silencio con Marcelo

"No te voy a decir lo que tiene porque no tengo permiso de nada. Es poca cosa. Hicimos lo que había que hacer y estamos un poco más tranquilos".

James y Bale, con su selección

"No estan disponibles, lesionados no. No pueden jugar. Van a ir con la selección y no quiero hacer nada. Tienen cinco o seis días y a ver si están preparados para jugar con la selección".

Todavía no están disponibles

"No están disponibles. Han trabajado en el campo, pero no están preparados para jugar mañana. No han entrenado con el equipo porque no están disponibles. En su selección se valorará si pueden jugar".

No es una decisión técnica

"No es decisión técnica. Los jugadores no han entrenado con el equipo. Cuando uno no entrena con el equipo, no puede jugar. Puede ser que en estos días puedan llegar a jugar. Todavía les falta para entrenar con el equipo".

La irrupción de Valverde y Rodrygo

"No me sorprende. Cada jugador quiere jugar y demostrar. Cuando pueden lo hacen".

El virus FIFA

"Es inevitable. Espero que no pase nada. En las últimas convocatorias han pasado muchas cosas y espero que no pase nada. Solo que se vayan con su selección, lo pasen con normalidad y vuelvan bien".

Valora dejar la portería a cero

"Me refiero siempre a eso. La portería a cero significa que todo el equipo, no solo el portero y la defensa, trabaja para eso. Intentamos que nuestra portería se quede a cero. Cada partido es un mundo y tenemos que repetir lo mismo: portería a cero y marcar goles".

Las dimensiones de Ipurua

"Vamos a preparo. Hemos tenido pocos días, pero lo hemos hecho. Es el mensaje a nuestro jugador. Es un campo diferente, con un equipo diferente y que en su campo juegan distinto. Cambian en su campo y fuera".

Aprendizaje de Rodrygo y Vinicius

"Hay que arropar a los jugadores jóvenes como Rodrygo o Vinícius. Tienen un buen entorno, una familia y están arropados. También por el club y la gente que trabaja aquí. Mi papel es hablar a veces con ello y sobre todo trabajar. Teniendo calidad, si trabajas, vas a mejorar. Eso es importante cuando solo tiene 18 años y tiene toda la vida para aprender. Yo aprendía con 34 años y jugando con el Real Madrid".

El papel de Modric

"Modric va a ser importante aquí. Ha tenido alguna lesión, pero necesitamos a este jugador".

Mbappé y el Madrid

"Simplemente dije lo que dijo él un día, que su sueño sería ponerse algún día la camiseta del Madrid. Lo dije, lo vuelvo a decir y lo diré las veces que quiera. Sobre Leonardo no diré nada, yo también puedo decir lo que quiera".

