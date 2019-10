Zidane: "No puedo decir lo que está pasando con Bale"

El Real Madrid vuelve a la competición tras un breve parón por el aplazamiento de El Clásico. El club blanco recibe la visita del Leganés este miércoles en el Santiago Bernabéu y Zidane analiza en rueda de prensa el partido a 24 horas de su disputa. El técnico galo compareció en rueda de prensa con el foco puesto en la situación de Gareth Bale y la convocatoria para el partido liguero.

Su relación con Bale

"Se dicen muchas cosas y tenemos una buena relación. Se esfuerza, se entrena... Se habla mucho y al final lo importante es que cuando esté listo es un jugador que sabemos cómo es. Cuando Bale no está disponible, no esta disponible porque tiene algo. Queremos montar un lío entre él... Está metido en jugar bien".

¿Salida de Bale?

"Bale tenia el permiso del club para un tema personal. Se ha ido porque no está disponible. Él nunca habla de marcharse. Cuando puede jugar, juega y ya está".

Un asunto personal

"Ha hablado con el club directamente. Es un tema personal. Yo no puedo decir aquí lo que pasa o está pasando. Cada jugador tiene su derecho a tener cosas personales. Bale tiene permiso del club para marcharse. Punto".

El día del Brujas

"Hablé con él y con James. No estaban disponibles, no hay más. Luego se dicen y se escriben cosas. Va a volver esta tarde porque ha tenido permiso para ayer y hoy".

Bale viajó con el fisio de Gales

"No. No vi la imagen. Puede estar con quien quiera. No sé por qué viajó con él".

La continuidad de Bale

"Gareth se ha quedado y mejor para todos. Lo de fuera no ayuda. Lo que quieren meterme contra él o él contra mi. Es un jugador importante para nosotros".

Raúl y entrenar al Real Madrid

"Ya es entrenador. En su cabeza es hacer las cosas como las está haciendo. Despacito y con tranquilidad. Ha sido un jugador importante en este gran club. 25 años significa que somos un poco viejos. Está aprendiendo su trabajo con naturalidad y algún día, seguramente, entrenará al Real Madrid".

No habló con Bale

"No. Habló con el médico y con el club. Luego hablamos entre nosotros. El permiso se lo tiene que pedir al club. Es lo más importante".

Lo de Bale no es un 'marrón'

"En este asunto no me como un marrón. Es algo muy simple. Ha pedido permiso al club y se lo han dado. Es un tema personal. Podéis valorar vosotros a quién ha ido a ver. No me estoy comiendo un marrón".

La Liga, dónde se pierde más tiempo

"Es una cosa nueva. No te puedo contestar en el porqué. Hay que analizar las cosas más en profundidad".

Bale y los partes médicos

"Hay que preguntar a Bale si le frustran o no las lesiones. Es un asunto delicado. Cada uno tiene su derecho a decir las cosas o no. Aquí hay gente muy válida que trabaja y las cosas las hacemos con mucho cuidado. Él está contento con las personas que trabajan aquí".

Los rumores para enero

"No creo que vaya a llegar una oferta, no pienso en eso. En enero se hablará de ellos y si no en junio. Él está contento y todos con él cuando juega".

