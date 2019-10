Willian José desvela que el Real Madrid ha intentado ficharle de nuevo

¿Y si Willian José hubiera regresado al Real Madrid en 2018? La posibilidad estuvo sobre la mesa aquel verano, tal y como ha revelado ahora el propio futbolista en una entrevista al canal de Youtube Qué Partidazo. El Madrid necesitaba una pieza más en el centro de su ataque para completar la plantilla por aquel entonces dirigida por Julen Lopetegui, pero el elegido fue Mariano Díaz.

"Se pusieron en contacto con mi representante, pero acabaron fichando a Mariano. No pasa nada, yo estoy muy feliz aquí, en un club con una estructura muy buena (...) Ya estuve en el Real Madrid, fue poco tiempo pero sé lo que es y por eso me crezco contra los equipos grandes", recuerda Willian José que jugó a préstamo en el Castilla de enero a junio de 2014.

Willian José también se refirió a la posibilidad de jugar algún día en la Premier League: "Tengo ganas de jugar un día en la Premier pero ahora estoy feliz aquí. Tuve una opción de ir al Newcastle el año pasado. Estoy feliz en la Real Sociedad y me acabé quedando", añadió.

Los jugadores de la Real Sociedad celebran el gol de Willian José ante el Athletic en La Liga

Jugar en la Selección

Lleva cuatro años en la Real Sociedad y antes jugó también en Zaragoza y Las Palmas. Posee la doble nacionalidad brasileña-española, pero no ha debutado con la Canarinha. Deja abierta la puerta a la Selección: "Si tuviese una oportunidad no diría que no a la selección española".

