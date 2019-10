Rodrygo y Brahim, dos talentos para renovar el Real Madrid

La primera derrota en La Liga y el vital partido de la Champions League contra el Galatasaray marcan la actualidad del Real Madrid. Los blancos necesitan ganar sensaciones después de caer contra el Mallorca en Son Moix, perdiendo así el liderato del campeonato doméstico. En Europa la situación preocupa ya que después de dos partidos solo suman dos puntos después de perder ante el PSG por 3-0 y empatar a 2 contra el Brujas en el Santiago Bernabéu.

Para el choque frente al combinado turco, Zinedine Zidane recupera a parte de los pesos pesados para el encuentro en Estambul, como son Hazard y Kroos, pero entre los 21 elegidos también se encuentran dos de los más jóvenes de la plantilla. Rodrygo y Brahim representan la gran esperanza blanca ante el inicio complicado de temporada en el que el Real Madrid no acaba de encontrar la continuidad.

Reverencia de Rodrygo tras marcar con el Real Madrid Reuters

El brasileño debutó con gol con el Real Madrid. Fue ante Osasuna el escenario en el que tuvo lugar el primer partido oficial de Rodrygo Goes con la elástica blanca. No se quieren correr prisas ni cargar su mochila, pero el futbolista de 18 años está listo y mientras otros no han aprovechado sus oportunidades con Zidane, el ex del Santos sí lo hizo cuando le dio la alternativa y tiene el hambre y la ambición que se necesita en estos momentos.

Brahim, listo

Brahim Díaz fue una apuesta del club el pasado mercado de invierno, llegó procedente del Manchester City, y también de Zinedine Zidane cuando regresó al banquillo del Santiago Bernabéu en el mes de marzo. Lejos de aceptar una cesión, el malagueño decidió quedarse sabedor de que tiene un perfil que gusta a Zizou. Después de superar dos lesiones, Brahim tuvo sus primeros minutos contra el Mallorca y repite en la lista de convocados ante el Galatasaray.

Brahim Díaz, en un entrenamiento del Real Madrid

Cuatro titularidades en los últimos seis encuentros de la temporada 2018/2019, en los que llegó a ver puerta en una ocasión -ante la Real Sociedad- y dio un asistencia en otro choque -frente al Villarreal-. La ilusión comenzó a crecer alrededor del futbolista de 20 años y cada vez era más el runrún que se generaba porque todavía no había tenido minutos en el presente curso.

El 'guion Vinicius'

La pasada temporada fue el joven Vinicius Júnior quien dio la cara en el momento más complicado y llevó la alegría a las gradas del Santiago Bernabéu. Ahora Brahim y Rodrygo esperan seguir esta estela y confirmarse como futbolistas de garantías del primer equipo blanco.

