Zinedine Zidane: "Los dos goles que nos han metido son de risa"

El Real Madrid tuvo que remontar el 0-2 con el que se puso el Brujas por delante antes del descanso. Primero Sergio Ramos y después Casemiro consiguieron poner el empate en el luminoso al final del encuentro. Tablas que saben a poco ya que los blancos suman tan solo un punto en dos jornadas disputadas en la fase de grupos. Zinedine Zidane ha analizado en rueda de prensa la actuación de sus pupilos.

Lectura del partido

"No me explico nada. La realidad es que hicimos una mala primera parte, empezamos muy mal el partido. Luego la segunda parte fue totalmente diferente y lo hicimos bien. Me quedo con la reacción. Fueron los jugadores con su reacción los que cambiaron el partido. Me quedo con eso y con el punto".

Zidane: "Los dos goles que nos han metido son de risa"

¿Con poco les hacen daño?

"Con muy poquito no. Sabemos que el rival puede meternos en dificultades, sabíamos que arriba tenían hombres muy rápidos. Con su gol temprano y que iban de ida y vuelta desde el córner. Es lo de siempre, en el fútbol tenemos que estar concentrados desde el primer minuto. Jugamos más con corazón, con entrega. Por el tema del entrenador -Clement ha dicho que de jugar con once todo el partido, hubiesen ganado-, no creo que cambiase nada, para mí no, fueron ocho o diez minutos".

Goles del Brujas

"Los dos goles que nos metieron son de risa. Eso puede pasar, lo que ocurrió en la primera parte. Pero nosotros queremos ganar, es la Champions. Sabíamos que teníamos que sumar tres puntos, que teníamos que intentarlo".

Más eficacia

"Nosotros sabemos que las ocasiones que tenemos, las tenemos que meter. Si hubiésemos estado más acertado, hubiéramos marcado gol. Nosotros tenemos que molestar al rival, ir a por el gol desde el minuto uno. No quiero hablar mal del rival, pero si nosotros metemos presión desde el principio, no hay rival aquí. No puede haber rival. ¿Courtois? Está mal, no ha podido continuar en la segunda parte".

Mensaje de Ramos

"Coincido con lo que dice Sergio. Es lo que hicieron, además, en la segunda parte. Prefiero quedarme con ella y olvidarme de la primera. Pero tenemos que reflexionar sobre la primera".

Estado de Courtois

"Es el portero del Real Madrid con Areola. Cada uno puede opinar, es verdad. Pero nosotros tenemos que estar todos preparados, todos listos. Y él como los últimos partidos".

Emmanuel Dennis supera a Courtois y marca el segundo gol del Brujas REUTERS

No es culpable

"Courtois no tiene culpa de nada. Él lo quiere hacer bien, como todos. Yo soy el primer responsable. Menos mal que hemos tenido una reacción y me quedo con la reacción. Yo les dije a los jugadores en el descanso 'si seguimos así vamos a perder el partido, tenemos que reaccionar'".

Cuenta con todos

"Aquí son todos imprescindibles. Todos. Tengo 25 jugadores y tengo que contar con todos. Están algunos tocados y no arriesgamos -Bale y James-. Nacho se ha hecho daño, lo de Courtois es menos. Veremos los demás".

No hay falta de ambición

"Bueno, son puntos perdidos en la primera mitad, pero en la segunda mitad conseguimos rescatar uno. Cuando me dicen que no tenemos ganas, hay que parar de decir eso, sinceramente. No es falta de ambición ni falta de ganas, es falta de concentración. No hemos seguido el plan que teníamos. Cuando el rival marca un gol, se crece. No tenían nada que perder y siguieron intentando marcar goles. Por eso destacó la reacción del equipo. La clasificación del grupo es la que es".

No hay rival fácil

"En la Champions League no hay equipos pequeños. Es muy duro ganar partidos en esta competición. Sobre todo si uno no empieza bien los partidos. Hemos tenido tiempo para reflexionar en el descanso, hemos hablado y la reacción ha sido buena. Con eso es con lo que nos tenemos que quedar".