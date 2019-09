Calma con Hazard: en el Real Madrid saben que marcará la diferencia

El esperado momento llegó el pasado fin de semana. Era mediodía en la capital cuando se produjo el esperado estreno, en partido oficial, de Eden Hazard como madridista. Primeros minutos frente al Levante y varios destellos de calidad que invitaron a soñar a la afición con lo que está por venir.

"Estoy contento por la victoria y por debutar sobre el terreno de juego, desde que firmé quería jugar aquí, es un estadio precioso. La afición apoya y quieren disfrutar del momento. Yo disfruté de mi debut en el mejor estadio del mundo", dijo el futbolista después de debutar con el Real Madrid.

Eden Hazard saluda a la afición del Real Madrid REUTERS

"Una sensación muy bonita la del público aplaudiéndome porque es un estadio precioso en el que yo soñaba jugar. Espero que esto sea el comienzo de una etapa muy bonita en la que me centro en disfrutar del fútbol junto a mis compañeros y conseguir, desde ya, una racha de victorias en estos partidos que están por delante", comento el '7' merengue.

Un debut esperado, ya que Hazard se lesionó justo antes del inicio de la temporada 2019/2020 de La Liga. Ahora hace lo propio en la Champions League contra el PSG y de ahí... a conseguir lo que lleva soñando desde que era pequeño: "Cuando era niño apoyaba al Real, así que también quería venir por esa razón". El momento ha llegado y él está preparado.

Confianza plena

Pese a que todavía apenas ha entrado en la dinámica de grupo por la lesión que le ha mantenido varias jornadas en el dique seco, la confianza en el consagrado futbolista es máxima. Pero ha sido Zinedine Zidane, quien le conoce bien y le lleva siguiendo desde que comenzó a destacar en el Lille, el que ha querido hace un llamamiento a la calma con Hazard.

"Más que frustración es determinación. Determinación para hacer algo grande. Sabemos que hay que ser buenos siempre, aquí no hay margen para otra cosa. Hay que dejarle trabajar y luego ya verán lo que hace", avisaba el entrenador francés en rueda de prensa.

Zidane, durante la rueda de prensa previa al PSG - Real Madrid REUTERS

Y es que esa es la clave: "Dejarle trabajar". El ex del Chelsea sigue acumulando entrenamientos y también continúa así con su adaptación a un nuevo país, club y estilo. Un proceso que no siempre es fácil y en el que muchos se han quedado 'colgados' hasta tal punto de no sacar su mejor versión. Pero ese no será el caso del internacional con la selección de Bélgica.

Un futbolista único

Hazard lleva varios años siendo colocado dentro de la élite del fútbol mundial. Cristiano Ronaldo, Messi, Mbappé, Neymar... y también Eden. Gracias a su actuación en el Chelsea el pasado curso ha sido designado como el mejor futbolista de la Europa League en la 2018/2019 y es ese jugador diferente el que se va a ver en el Santiago Bernabéu muy pronto. Desde el Real Madrid se mantiene la tranquilidad porque saben que puede marcar la diferencia.

